Califican de exitosa la campaña de vacunación contra el sarampión

Fotos APLICACIÓN. La campaña se realiza cada cuatro años con el fin de mantener la eliminación del sarampión y la rubéola.

30/11/2018 -

El subsecretario de Salud de la provincia, doctor César Monti, calificó de "muy buena" la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola, que finalizará hoy en todo el país. El funcionario aseguró que en todo el territorio provincial se alcanzó una cobertura que ronda el 98%.

"La campaña ha sido un éxito total, a falta de un día para que finalice. Todos los indicadores del interior, Capital y La Banda, realmente son muy buenos. Hemos superado la media nacional y la media provincial de campañas anteriores, estamos en casi un 98 por ciento de cobertura", indicó el funcionario.

Al mismo tiempo, destacó el compromiso de todo el personal de la cartera sanitaria provincial y de los centros de salud, que llevaron adelante esta campaña.

En dialogo con EL LIBERAL, Monti recordó que la campaña finaliza hoy, y que "a nivel país también ha sido un éxito, por lo que no tiene necesidad de prolongarse".

"En todo el país la campaña se ha cumplido con éxito, a diferencia de campañas anteriores", puntualizó.

Relevamiento nacional

Según un relevamiento realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones en las que se registran las peores coberturas a la fecha, con el 72% y el 66%, respectivamente. Es decir que en Capital restan vacunarse uno de cada cuatro y en Provincia uno de cada tres chicos.

El resto del país, salvo Tierra del Fuego (74%) y Santa Cruz (76%), ya superaron el 80%. El ejemplo lo dan Jujuy, Corrientes y Chaco, que ya sobrepasaron el 95% (Jujuy, incluso, alcanzó a más del 99%), y nuestra provincia, también por encima del 90%.

La campaña se realiza cada cuatro años con el propósito de mantener la eliminación del sarampión y la rubéola en el país. Se aplica una dosis adicional de la vacuna triple viral -independiente a la establecida por calendario- a todos los niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días.

Así, se busca reducir el grupo de suceptibles que se acumula año tras año, conformado por los niños que no fueron vacunados dentro del programa regular y por aquellos en los que la vacuna no generó la protección adecuada (se estima que en un 10% no produce la inmunidad necesaria).