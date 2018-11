Fuerte condena a una actitud sexista del "Chaqueño" Palavecino

30/11/2018 -

Una vez más, Oscar Esperanza Palavecino, "El Chaqueño", quedó en medio de una fuerte polémica que generó luego de protagonizar una actitud sexista con una cronista de la televisión cordobesa mientras lo entrevistaba en el marco de la presentación de los festivales que realizarán en esa provincia este verano. El cantor salteño fue entrevistado en un móvil de Canal 10 por Ivana Freitag y lanzó un desubicado comentario con respecto a un tatuaje que la periodista luce en su espalda, acompañado por una mirada también cuestionable. Aunque en el momento el resto de los entrevistados se ríe de la situación, hay que destacar que el músico santiagueño Carlos "Cali" Carabajal, integrante de Los Carabajal, también se agarra la cabeza como no pudiendo entender la reacción del Chaqueño.

El diario La Voz del Interior destacó que horas después del suceso, la conductora del noticiero, Guadalupe Zamar, emitió un descargo en sus redes sociales en el que cuestiona fuertemente la actitud de Palavecino y hasta ensaya una autocrítica por no haber intervenido enérgicamente en ese instante.

"Estas cosas no pueden paralizarnos más. No podemos seguir quedándonos callados. No puede dar lo mismo. Me indigna profundamente que una persona creyéndose en situación de superioridad pueda hacer comentarios lascivos, ofensivos y sexistas sobre otra persona, sobre todo cuando esa otra persona es una laburante que está haciendo su trabajo. Pido perdón por no haberlo escrachado públicamente y no haber repudiado con más firmeza en el momento la actitud espantosa del Chaqueño Palavecino", expresó Zamar en su duro descargo. (Ver nota aparte).

Círculo de la Prensa

En tanto, el Círculo Sindical de la Prensa (Cispren) también se hizo eco de lo ocurrido a través de un comunicado.

"Las trabajadoras de la prensa y la comunicación, en especial las que desempeñan tareas en el rubro de espectáculos, nos vemos forzadas a mantener una conducta profesional en situaciones de extrema violencia hacia nuestros cuerpos y a la cosificación de nuestras personas en un tono tan jocoso y habitual que se naturaliza", remarcó la entidad gremial cordobesa.