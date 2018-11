Viral: El gesto de un jugador de la NBA con una niña de nueve años

Hoy 15:17 -

Una pequeña de nuevo años quería comprar las zapatillas "Curry5s" que lanzó al mercado el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, pero en la sección femenina de la tienda virtual, de la marca que lo patrocina, no se encontraban disponibles. Fue entonces, que la niña decidió escribir una carta que se volvió viral y llegó hasta el mismo jugador.



"Querido Stephen Curry. Mi nombre es Riley (igual que tu hija), tengo 9 años y soy de Napa, California. Soy una gran admiradora tuya. Me gusta ir a los partidos de los Warriors con mi padre, a quien le pedí que me comprara las 'Curry5s' porque estoy empezando una nueva temporada de baloncesto", así inició la misiva de la joven aficionada.



"Mi padre y yo buscamos en la web de Under Armour y nos decepcionó ver que no había 'Curry 5s' a la venta en la sección de chicas. Sin embargo, sí que estaban en la sección de chicos, incluso se podían personalizar. Sé que apoyas a las deportistas femeninas porque tienes dos hijas y organizas un campus de baloncesto para chicas. Espero que puedas trabajar con Under Armour para cambiar esto porque las chicas también quieren jugar con las 'Curry 5s'", consideró la niña en un escrito que se publicó en su cuenta de Instagram.









La carta se volvió viral a tal punto que llegó a los ojos de propio basquetbolista de 30 años, quien no dudó en responderle: "Hola Riley. Aprecio tu preocupación y he estado hablando con Under Armour los 2 últimos días para ver cómo podemos solucionar el problema"



"Desafortunadamente, habíamos etiquetado tallas más pequeñas como 'niños' en la página web y estamos corrigiendo esto ahora. Quiero asegurarme de que puedas usar mis zapatillas con orgullo, así que te enviaré un par de las 'Curry 5s' y serás una de las primeras en obtener las 'Curry 6′", aseguró Stephen Curry por el mismo medio.



Además, el oriundo de Akron le afirmó que están trabajando "en algo especial para el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo", y que quiere celebrarlo junto a ella: "Ya te contaré más, pero intenta estar en Oakland Arena esa noche. ¡Te deseo lo mejor!".