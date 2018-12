FÚNEBRES | 1 de diciembre de 2018

01/12/2018 -

Fallecimientos

- Juan Edelmiro Valdez

- Ernestina Santillán (Loreto)

- Eladia Ibarra (La Banda)

- Diana Mónica Alonso de Medina

- Alba Azucena Pallares de Zucco

- Edmundo Eduardo Barraza

- María Azucena Orellana

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Señor ya esta ante ti, recibela en tu gloria. Tere, Gustavo, Noni y Cecilia Alberto acompañan con profundo dolor su partida, rogamos por una pronta resignación a su hijo, papá, y toda la flia. Elevamos una oración a su querida memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y Personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre del Licenciado Guillermo Zimmerman.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Dueños y empleados de Veterinaria "El Indio": Laura, Susana, Cecilia y Pedro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gustavo y sus hijos ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Lic. Mercedes Paz Olivera participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colega y amigo Lic. Guillermo Zimmermen.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. El Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Lic. Camilo Milki, Dra. Zulema Lopez Albo, Dra. Patricia Diosquez, Lic. Lorena Don, Lic. Laura Habra, Lic. Analia Santillan, Lic. Javier Leon, Srta. Natalia Umlandtt y Sr. Carlos Villalba participan con profundo el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo Lic. Guillermo Zimmerman. Rogamos oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Laboratorio de Bacteriología y Micología Clínica Dr. Julián A. Serrano participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Dra. Diana y acompaña a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Los Ingenieros Pedro Enrique Boletta y Elvira B. Nuñez de Boletta participan el fallecimiento de su amiga Diana y acompañan a su esposo e hijos y demás familiares y compañeros de Veterinaria Mendoza por la irreparable pérdida. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Amigos y vecinos de la calle Mendoza: Nelly de Basbús y familia; Chini y Rubén Cura, René Díaz y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria. Diana, descansa en paz.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|." Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Héctor Chequer, María Cecilia Barquin, sus hijos María Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli acompañan espiritualmente a su flia ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Guardiana de los ángeles de 4 patas, ellos te recibirán en el cielo y te acompañaran a la presencia de nuestro Señor.. dulce Diana gracias por tanto amor. Dr. María del Huerto López Moreno, y sus pacientes Peluche, y Pitu acompañan a sus familiares y amigos en la despedida de Diana rogando por el eterno descanso de su alma.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus amigos Liliana Ferreira y Raul Oscar Lamelas y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Hasta que nuestras almas se junten nuevamente". Su esposa Loly Villar, sus hijos Ditho, Juan, Susana y Nestor,Martin y Maria Elena, sus nietos Selena, Candela, Enzo, Ignacio, Santiago, Maria Elana y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su esposa Lola Beatriz Villar, sus hijos Edmundo C. Juan y Susana, Martin, hijos pol. nietos y su cuñado y demás familiares part. el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNO SRL.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dae el descanso eterno ". Su hijo Edmundo Eduardo ( Dithho ) sus hijas Selena y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Señor ya esta ante Ti, recibelo en tu Reino". Su hermana política Luz Villar y Maria Diaz y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oracion en su memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus sobrinos Dra. Adriana Diaz, Dr. Diego Cortes, sus sobrinos nietos Leandro y Felicitas participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Maria Teresa Nuno, Marina Victoria y Maria Fernanda Auat acompañan a Ditho y a su familia en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Descanse en paz.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Dra. Adriana Tejeda y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo y compañero Juan A. Barraza. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Luis Salomón Domínguez y Romina Bravo Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. A mi amigo de toda la vida. Pepe Simón participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Héctor Audino Zerda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Mauro Ybañez, Ercilia Ovejero y sus hijos Marisú y Mauri Ybañez participan con profundo dolor del fallecimiento del apreciado vecino y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Prof. Martín Acuña, su esposa Prof. Elena Broggi, sus hijas Dra. María Laura y Lic. María Elena, sus hijos políticos Dr. Luis Pablo Sgoifo y Tec. Agustín Contreras, sus nietos Assisi e Isabela Sgoifo Acuña y Manuel y Calixta Contreras Acuña lamentan profundamente su partida y acompañan a su Sra. esposa, sus hijos Dithho, Juan, Martín, María Susana, nietos y demás familiares ante la irreparable pérdida del apreciado vecino.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. El Grupo de Oración María Rosa Mística de la calle Avenida Moreno, Sor Mercedes Guerra y Pasaje San Lorenzo participa y acompaña a su familia en este momento de dolor. Que el Señor en su infinita misericordia les de fortaleza y resignación a su familia.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Los compañeros de Mesa Gral. de Entrada de su hijo Dito: Viviana, Roxana, Marcelo, Iber, Jorgelina, Ana, Mili, Monica, Huerto, Marina, Sergio, Anabella, Tuti, Claudio, Ariana, Marcela, Marta y Rosa Inés, acompañan sus dolor.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Los amigos de su hijo Dito: Viviana, Claudia, Luciano, Angelo y Chiara Pagani, acompañan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. María Cristina Roldan, sus hijos Mariano; Rodrigo y Graciela e hijos acompañan a Gabriel y a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUSSA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. El consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Marinano Gigena, Evelina Estofán, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Luciana Romero Martínez participan el fallecimiento. Se elevan oraciones en su memoria.

CUSSA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Guillermo Ruiz Alvelda, Marcela Zamora, Ricardo Abdala Auad, Edith Litvak, Luis Hallak, Mario Rovelli participan el fallecimiento. Se elevan oraciones en su memoria.

MAIDANA, AURELIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Ing. José Guido Gigli y flia. participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORE, DORA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Raul More, Nina Espeche, sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia, Lucas y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MORE, DORA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Eternamente agradecida mi segunda mamá. Pastora del Carmen More (a), sus hijos Adriana, Jorgito y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Marquesa Adriana Zurita de González acompaña en el dolor a la familia de Victoria, la querida Poro, como la llamábamos cariñosamente, por su desaparición física, con la plena seguridad de que ya goza de la gloria del Señor.

ORELLANA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus hijos Juan, Roberto, h. politicos Yoli, Claudia, Mariela, nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo G. Iramain 1362. Bº G. Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PALLARES DE ZUCCO, ALBA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su esposo Carmelo, Mario Zucco sus hijos Ramon, Alegandra, Mario , Emanuel , Gicela, h. politicos Gustavo, Veronica, Julia, Valeria, nietos Sofia, Ivo, Brenda, Catalina, Gael, Mahia, Mateo, Eugenia, Yamila, Braian, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PALLARES DE ZUCCO, ALBA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. José Antonio Ávila, Luciana Giacometti, Nazareno y Fausto acompañan a su hijo y demás familiares en este doloroso momento

PALLARES DE ZUCCO, ALBA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Ivan, Maxi, Juan, Enzo, Nico, Sergio, Chiqui, Germán y José participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. ¡Hermano Amigo!. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Negra Pereyra y su compañera Graciela y su hijo Luis Marcos. participan con dolor su fallecimiento.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. C.P. Teresita González participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. Teresita González, Raúl Acosta y sus hijos Abel, Lourdes y Agustín acompañan en este triste momento a Alicia, Roxana y Luis rogando a Dios pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

ROGER, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Tu amistad fue un hermoso regalo de Dios y vivirás por siempre en nosotros. Tus amigos: Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas, Juan y Esperanza Lorefice; Javier y Milagros Ordoñez, sus nietos Lourdes, Florencia, Agustina, Tomás, Augusto, Juan Cruz, Manuela y Clara participan su fallecimiento y acompañan a Pucky e hijos.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Amigos de la familia Ruiz y su hijo Mariano: Martín Diaz Achaval, Raquel Catalan e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Amigos de esposa Amalia: María E. Achával y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Marcela Boix y sus hijos María Eugenia y flia., Diego Alejandro y Daniel Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Analía, hijos y hermano en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. El Gremio Judicial ASEJ participa con profundo dolor la partida de su compañero y cofundador de esta institución. Elevamos oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Mario Diósquez, su esposa Noelia y sus hijos Constanza y Lautaro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Hernán Villanueva, su esposa Anita, su hija Valentina y su ahijado Tomás participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Los compañeros de 5º 3ª de la promoción 1989 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Mariano ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. La Federación Judicial Argentina y su secretario General Hugo Blasco participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera fundador del Gremio Judicial de Santiago del Estero (ASEJ). Se eleva oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Pedro Basualdo, Angelita Cosci de Basualdo, sus hijos Amalia, Federico, María Alicia , Ana Cecilia y sus hijos políticos Miguel Abate y Magdalena Rodriguez acompañan con oraciones a Amalia y toda su familia.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. La familia Basualdo Carbone: Pedro, Presbítero Alfredo, Diego, María Teresa , María Belén y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del esposo de la querida Amalia y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Jorge Charriol, su esposa Adela Gallo y sus hijos Olguita, Mariela, Marcelo y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

BUSSOLINI, ANA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/14|. "Una estrella nunca deja de brillar si nosotros no dejamos de mirarla". Al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Su esposo Raúl Achával y sus hijos Gustavo y Pablo, invitan a la misa en su recuerdo a realizarse en la parroquia de Sumampa el Domingo 2/12/18 a las 20.00 hs., rogando por su descanso en paz

CASTELLI, CARMEN DELVALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La vida de los que en ti creemos Señor no temina se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansion eterna en el Cielo. Sus hijos, esposo, hermana y tia Purita, invitan a familiares y amigos a participar de la misa a celebrarse el dia sabado 1 de diciembre a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo.

DÍAZ VILLAVICENCIO, ZACARÍAS JUSTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/05|. Hace 13 años que nos dejaste pero tu presencia espiritual sigue latente en nuestra casa, te pedimos que desde tu estrellita nos ampares, nos cuides y nos guias por el camino del bien a toda la familia. Tu esposa Elba Rosa Cisterna, sus hijos Jose, Pedro, Rene, sus respectivas familias y demás familiares, te recordaremos hoy en la misa de las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón . Pediremos que brille para Ti la luz eterna.

VALDEZ DE LEMA, MARÍA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/15|. "Mamá querida, vives en nuestra memoria y en nuestros corazones. Descansa en paz". Sus hijas, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará mañana 2/12 a las 11 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse tres años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

IBARRA ELADIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su esposo Bolañez Digno ,sus hijos Susana, Eduardo, Ramona, Dani, Tata, Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el Cementerio de Vilmer Cob. NORCEN Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL 4219787.

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sofía Luna de Cornejo y su hijo Fabian acompañan a sus hijos en tan irreparable perdida, ruegan oraciones a su querida memoria.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus sobrinos : Jose Lucio Pellene, Maria de La Cruz de Pellene y familia participan el fallecimiento de su querida tía Rosa acompañan a todos sus deudos y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus sobrinos Alberto Ávila y su esposa Beatriz Imelda Pellene de Ávila y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su sobrino Luis Omar Pellene y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus vecinos Rosa Leguizamón, hermanos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. El personal directivo, docente y de maestranza del jardín de infantes Nº 104 " Evita " participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Señorita Paola Zurita y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su cuñada Olga, sus sobrinos Antonio, Roberto, Alfredo, Vicky , Susana, sobrinas políticas y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Señor ya esta en tu casa, permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Sus hijos Lili, Mary, Coco, Claudia, Ramiro y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus hermanos Elida, Agusto ,sus hijos Lilian, Mari, Coco, Claudia, Romina, hijos políticos Cristina, Daniel, Checo, Fabio, Nietos, bisnietos y demás familiares .Sus restos fueron inhumados en el Cem. Cristo Redentor Loreto Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su hermano Tijo y su hermana Elida, con sus respectivas familias, participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermana. Ruegan una oración para su memoria, que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Que dios y la virgen reciban en su reino y descanse en paz. Estela y Chichi, participan su fallecimiento y acompañan a Mary y su familia en su dolor.

SÁNCHEZ, ALEJANDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/18|. "Hijo Querido: hoy se cumple un mes de tu partida, ¡te extrañamos!". Tus padres, esposa e hijos. Invitan a la misa que se realizará hoy en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro a las 20:30hs. Las Termas.