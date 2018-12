También se postergó el superclásico femenino

01/12/2018 -

El partido a disputarse entre Boca Juniors y River Plate este fin de semana por la última fecha del torneo se postergó y recién se jugaría en el 2019.

La principal razón de esta postergación son los acontecimientos del G20 que se llevan a cabo en nuestro país, pero la realidad es que por prevención a que no pase ningún hecho violento como en el superclásico masculino se decide pasar para otra fecha ya que se prioriza la integridad de ambos planteles.

La jugadora de Las Gladiadoras, Camila Gómez Ares, en charla con un diario deportivo de Argentina, remarcó: "Me da bronca que influya en nosotras algo que sucedió en un masculino. En el fútbol femenino no pasa nada, si vas a ver cualquier superclásico te sentás, hay hinchada de los dos lados y no pasa nada".

"Me parece bien, no me parece exponernos a nosotras que hacemos esto por amor a que se pueda armar lío cómo se armó el otro día", cerró.