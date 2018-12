Massa: "Yo quiero otra Argentina"

01/12/2018 -

"Necesitamos otro gobierno", afirmó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al compartir con los vecinos de San Fernando en la Unidad de Desarrollo "Barrios Unidos".

Allí manifestó la importancia de constituir espacios de contención y desarrollo desde la primera infancia porque "la mitad de los chicos y chicas de Argentina no tienen agua corriente, una casa digna o educación".

Ante este diagnóstico, Massa postuló: "Yo quiero otra Argentina. Necesitamos otro gobierno".

"Si nuestros chicos y chicas no tienen lo básico, no tendrán futuro. Y si ellos no lo tienen, tampoco lo tendrán sus padres ni abuelos. Un país sin chicos bien alimentados, educados y sanos es como un árbol sin raíces, más pronto que tarde se cae", sostuvo.