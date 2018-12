De comerciantes a profesionales

01/12/2018 -

Antes se consideraba al corredor inmobiliario (CI) como comerciante debido a que su actividad estaba regulada durante una extensa vigencia por un artículo del Código de Comercio. Este paradigma cambió puesto que no persigue la rentabilidad; hoy es un profesional, tiene formación universitaria, dentro de su carrera estudió Ética Profesional, y jamás debe olvidar que intermedia entre dos partes cuyos intereses debe proteger y cuidar con la misma diligencia y esmero, de otra forma ya no sería corretaje sino mandato u otra figura jurídica. En civilizaciones como la egipcia, fenicia, romana, cuando venían contingentes de extranjeros había personas expertas en comercio y mercaderías, las cuales desempeñando funciones de intermediación "corrían" anunciando la llegada de éstos para encontrarles habitación, intermediando con los propietarios de las viviendas del pueblo, tratando de llegar a un "acuerdo". Tal como enseña el CI y Lic. Julio Farah, en toda sociedad encontramos valores, para protegerlos a éstos se forman personas que profesen esos valores. En cada profesión tenemos un valor por excelencia para proteger, en el caso del abogado será la justicia, del médico será la vida; del economista, la eficiencia… ¿entonces, cuál es el valor que profesa el Corredor Inmobiliario? Aquí encontramos principalmente a la "concordia", que en su raíz etimológica no significa otra cosa que el latir de los corazones humanos al unísono. El CI no trabaja (como muchos creen) con propiedades, la realidad es que trabaja con personas, con proyectos de vida, con sueños, con expectativas. De allí la importancia de esta honorable profesión, lo que nos permite afirmar que no cobra, en rigor de verdad, una comisión sino que cobra honorarios como una justa retribución por el honor que la sociedad le reconoce por defender este valor. Algo muy interesante que sucede en esta profesión es que el corretaje inmobiliario es una actividad transdisciplinaria porque incluye campos conceptuales de otras profesiones, tal como lo vemos a diario en la práctica cuando necesitamos interactuar con otros profesionales como escribanos, abogados, ingenieros, arquitectos, comunicadores, economistas, publicistas. En nuestro Colegio de Corredores Inmobiliarios de Sgo. del Estero tenemos la ventaja de contar con una importante cantidad de matriculados que paralelamente son profesionales de otras carreras concatenadas como las recientemente nombradas lo cual va nutriendo y jerarquizando a nuestra institución. La creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios en nuestra provincia constituyó un hecho trascendente para la jerarquización profesional y no menos importante es saber que contamos con éste, al que podemos recurrir ante cualquier inquietud o duda.