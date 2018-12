Brindaron detalles de la jornada de promoción y difusión que se hará hoy y mañana en plaza Libertad

Fotos DESARROLLO. Habrá charla, máster class y encuentro de pacientes.

01/12/2018 -

Hugo Figueroa expresó el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos en materia de prevención del Sida, institución que "acompaña esta lucha para proteger los derechos de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que las personas con VIH tienen que tener accesibilidad al trabajo, a la salud, a una sana alimentación. Por eso es importante la presencia del Estado a través del Ministerio de Salud y otros organismos".

En tanto, Luisa Paz brindó un claro mensaje y convocó a sumarse a las actividades programadas para hoy y mañana.

"Queremos una provincia libre de estigma y discriminación, y debemos pensar que todos podemos ser vulnerables a esta problemática y debemos prevenirla. Los centros de salud están disponibles para cualquier persona que desee acercarse y saber su serología", manifestó.

E invitó a toda la comunidad a participar hoy "del gran evento desde las 18.30 en la plaza Libertad, donde hablaremos sobre el VIH en Santiago del Estero y se realizará una máster class seguida de un Festival de Música, a las 21. Y el domingo se realizará un encuentro con las personas que están viviendo con VIH para que compartan y discutan sobre la situación en las que se encuentran".

Cabe recordar que este año se celebra el 30º aniversario del primer Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida, en defensa del acceso universal a los servicios vitales para tratar y prevenir esta enfermedad.

Es un día para recordar a los millones de personas que han perdido la vida debido a enfermedades relacionadas con el Sida, muchas de las cuales murieron porque no tenían acceso a los servicios relativos al VIH, por el estigma, la discriminación o la criminalización de los grupos de población clave.

Si las personas no conocen su estado serológico respecto del VIH, aquellas que viven con el VIH no pueden empezar el tratamiento y aquellas que son seronegativas no pueden adquirir los conocimientos y las habilidades que necesitan para seguir en ese camino.