CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de diciembre de 2018
A LAS 22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
Por El Liberal
02/12/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS
19.30 CINE. CHICAS ARMADAS Y
PELIGROSAS
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. CHICAS ARMADAS Y
PELIGROSAS
(CONTINUACIÓN)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A
FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 POLO. HERENCIA DE
GLORIA
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA
19.00 FAROS, LA LUZ DE LA
CIVILIZACIÓN
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO:
ALTE. BROWN VS. HURACÁN
23.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA
COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.17 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
07.58 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR.
CINEMAX PAN
08.24 LA FUENTE DEL AMOR
10.11 RÁPIDOS Y FURIOSOS
12.14 CORAZÓN DE TINTA
14.18 EL GRINCH
16.21 PARQUE JURÁSICO
18.55 RÁPIDOS Y FURIOSOS
21.00 EL CONTADOR
23.35 EL REINO DEL FUEGO
TCM
06.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.08 LA NIÑERA
08.33 LA NIÑERA
08.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.32 LOST
12.05 LA NIÑERA
12.53 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
15.56 TANGO Y CASH
17.42 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
20.01 DAÑO COLATERAL
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
06.00 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
07.30 ALBERT
09.06 LOS PITUFOS
11.02 HAPPY FEET. EL PINGÜINO
13.00 PASANTE DE MODA
15.25 ESCALOFRÍOS
17.27 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
19.49 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 EL JUSTICIERO
00.31 EL JUSTICIERO
CINECANAL
11.05 KARATE KID 4
12.40 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA
PERDIDA
14.15 UN PAPÁ GENIAL
15.55 EDDIE, EL ÁGUILA
17.50 AMIGOS CON DERECHOS
20.00 LOCO POR MARY
22.00 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA
BAHÍA
SONY
08.00 SE DICE DE MÍ
10.00 ¿CÓMO SABES SI...?
12.30 HOY 13, MAÑANA 30
14.30 SÍGUEME EL ROLLO
17.00 EL CAZARRECOMPENSAS
19.15 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
21.15 GRACIAS POR COMPARTIR
23.30 EL ILUSIONISTA
SPACE
07.48 FURIA DE TITANES
09.36 FURIA DE TITANES 2
11.22 EL TESORO DEL AMAZONAS
13.19 LA ROCA
15.54 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
18.02 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
22.00 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA
“LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO
SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO ARGAÑARAZ.
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO sur Nº 1991)
EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI
PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO
DE HERMANOS”).
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
02/12 - 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
02/12 -05/12 19:20 (Cast) 22:00
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
02/12 14:00 (Cast) 16:35 (Cast)
ROBIN HOOD (2D)
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/12 - 05/12 20:00 (Cast) 22:25
(Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
02/12 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast)
18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
02/12 - 05/12 22:00 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
02/12 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
LA CHICA DE LA
TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
02/12- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
02/12 -05/12 19:10 (Cast) 21:50
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00-
SUBTIT. 22:30 (SOLO JUEVES)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
ATPA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30- 20:15-
22:40-
EL GRINCH 2D ATP
CASTELLANO 2D 18:30-
EL GRINCH 3D ATP
CASTELLANO 3D 20:30-
ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS
c/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50-
SUBTIT. 2D 22:50 - (SOLO JUEVES)
BURN THE STAGE: LA
PELÍCULA
SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -
21:30- (SOLO JUEVES)
SUBTIT. 2D 17:30- (Solo sábado)