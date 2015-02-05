CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de diciembre de 2018

A LAS 22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

02/12/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. LOS 4 FANTÁSTICOS

19.30 CINE. CHICAS ARMADAS Y

PELIGROSAS

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. CHICAS ARMADAS Y

PELIGROSAS

(CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A

FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 POLO. HERENCIA DE

GLORIA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR


TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA

19.00 FAROS, LA LUZ DE LA

CIVILIZACIÓN


CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO:

ALTE. BROWN VS. HURACÁN

23.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA


CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA

COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.17 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

07.58 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR.

CINEMAX PAN

08.24 LA FUENTE DEL AMOR

10.11 RÁPIDOS Y FURIOSOS

12.14 CORAZÓN DE TINTA

14.18 EL GRINCH

16.21 PARQUE JURÁSICO

18.55 RÁPIDOS Y FURIOSOS

21.00 EL CONTADOR

23.35 EL REINO DEL FUEGO

TCM

06.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.08 LA NIÑERA

08.33 LA NIÑERA

08.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.32 LOST

12.05 LA NIÑERA

12.53 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

15.56 TANGO Y CASH

17.42 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

20.01 DAÑO COLATERAL

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

TNT

06.00 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

07.30 ALBERT

09.06 LOS PITUFOS

11.02 HAPPY FEET. EL PINGÜINO

13.00 PASANTE DE MODA

15.25 ESCALOFRÍOS

17.27 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

19.49 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 EL JUSTICIERO

00.31 EL JUSTICIERO

CINECANAL

11.05 KARATE KID 4

12.40 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA

PERDIDA

14.15 UN PAPÁ GENIAL

15.55 EDDIE, EL ÁGUILA

17.50 AMIGOS CON DERECHOS

20.00 LOCO POR MARY

22.00 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA

BAHÍA

SONY

08.00 SE DICE DE MÍ

10.00 ¿CÓMO SABES SI...?

12.30 HOY 13, MAÑANA 30

14.30 SÍGUEME EL ROLLO

17.00 EL CAZARRECOMPENSAS

19.15 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

21.15 GRACIAS POR COMPARTIR

23.30 EL ILUSIONISTA

SPACE

07.48 FURIA DE TITANES

09.36 FURIA DE TITANES 2

11.22 EL TESORO DEL AMAZONAS

13.19 LA ROCA

15.54 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

18.02 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

22.00 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL 7 DE DICIEMBRE, A LAS 23, EL GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA

“LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO

SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO ARGAÑARAZ.

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO sur Nº 1991)

EL 14 DE DICIEMBRE, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI

PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO

DE HERMANOS”).

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

02/12 - 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

02/12 -05/12 19:20 (Cast) 22:00

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

02/12 14:00 (Cast) 16:35 (Cast)

ROBIN HOOD (2D)

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/12 - 05/12 20:00 (Cast) 22:25

(Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

02/12 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast)

18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

02/12 - 05/12 22:00 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

02/12 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

LA CHICA DE LA

TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

02/12- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

02/12 -05/12 19:10 (Cast) 21:50

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00-

SUBTIT. 22:30 (SOLO JUEVES)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30- 20:15-

22:40-

EL GRINCH 2D ATP

CASTELLANO 2D 18:30-

EL GRINCH 3D ATP

CASTELLANO 3D 20:30-

ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS

c/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50-

SUBTIT. 2D 22:50 - (SOLO JUEVES)

BURN THE STAGE: LA

PELÍCULA

SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -

21:30- (SOLO JUEVES)

SUBTIT. 2D 17:30- (Solo sábado)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de diciembre de 2018

También te puede interesar