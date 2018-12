FÚNEBRES | 2 de diciembre de 2018

02/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Teresita Fabiana Isa Obeid

- Ana María Avendaño de Perea

- José Guillermo Bravo

- María Edid Soriano

- Héctor Reinaldo Escobar

Sepelios Participaciones

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Chichí Crapanzano y Mario Montañez, despiden con inmenso dolor a nuestra querida Diana, agradeciéndole infinitamente su amistad durante los diecinueve años que atendió a nuestra mascota, se nos fue una gran profesional y una mejor persona, que recordaremos por siempre. Rogamos paz y pronta resignación a sus hijos.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa LuisaAstún, Cr. Enrique F. Marañon y su esposa Verónica Vega participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Dra. Diana Alonso y elevan oraciones a Dios Nuestro Señor por su feliz resurrección.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Bernardino y Javier Ignacio Labayru participan con gran dolor su fallecimiento.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Dra. de nuestra amada Flopy, gracias por haberla sando tantas veces, por tu profesionalismo y dedicación sin limite. Gracis por tanto y por todo. Descansa en paz Diana. Te llevarremos en nuestro corazón. Nieves de Velarde y su hija Eloisa acompañan a su flia y compañeros de Veterinaria Mendoza por la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Su partida ha entristecido nuestras almas, pero su recuerdo nos iluminará por siempre. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela participan su fallecimiento.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Fernanda, Eugenia, Viviana y Héctor Sosa participan con profundo dolor el fallecimiento de Diana. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Miembros de la Fundación Parlêtre participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su integrante Guillermo Zimmermann. Elevan oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Adriana Congiu y José Luis Flaja participan con dolor y acompañan en este duro momento al querido amigo Guillermo Zimmermann y familia.

AVENDAÑO DE PEREA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Su esposo Eduardo Héctor Perea, sus hijos Ana, Hernan, Mabel, Nancy, Belen y Nelson, nietos, bisnietos, hermanas Alicia y Amanda, sobrinos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Parque El Descanso. Casa de duelo C. 15 y 67 Bº Ej. Argentino. EMPRESA SANTIAGO.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. El amigo desde la infancia de sus hijos: Juan, Martín, Dito y Chuchi, ruegan al Señor que lo acoja en su reino para que alcance la salvación que espera de tu misericordia. Con mucho dolor los acompaña en este trance tan difícil. Mariano A. Martínez.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Poli Nasser participa el fallecimiento del papá de Juan y Dito Barraza, a quienes acompaña en este dolororso momento con su afecto y oraciones por el descanso eterno de su alma.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Aquellos que nos han dejado no están ausentes sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria fijos en los nuestros, llenos de lágrimas". La Dirección Post Penitenciaria de la provincia de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento del Sr. padre del querido Juancito Barraza, y acompaña con afecto a su Sra. madre, hermanos y demás familares.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Su esposa Reina Victoria Lobos, sus hijas Ana Carolina y María Eugenia, nietos Rocío y Santiago, Emanuel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Tu amistad fue un hermoso regalo de Dios, vivirás por siempre entre nosotros. Su consuegra Luki Ceballos de Perez, sus hijos Carlos y Sergio Perez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria, descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. El Centro de Jubilados Judiciales de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento del esposo de Pichona Lobos. ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Jorge René Trejo y Ana Teresa Cano, y sus hijos, despiden con dolor a su querido amigo Guilli y acompañan a su flia., en este triste momento., ruegan a dios lo reciba en su celestial Morada.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Victor H. y Norma e hijos Diego, Victor Manuel y Cecilia, hijas políticas Natalia, y Cecilia y nietos, acompañan a su esposa e hijas y familiares en este doloroso momento.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Sus amigos René Llugdar y Maria Ponce, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Tus amigos de los días viernes, Mario, Omar, Dani, Chura, Roberto, Raúl, Eduardo, Cacho, Hugo, y Victor Hugo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijas.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Familia Giaigiaschia, acompañan a su esposa e hijas y demás familiares en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Patricia Valdora, participa su fallecimiento y abraza con amor y consuelo a Pichona, Anita y Maru, Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Ana Maria C. de Campos, Javier y Maximiliano Campos. Abrazan con mucho amor a Marta, Gustavo y demás familiares por la partida de Guilly. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Poli Nasser, despide con inmenso dolor a su amigo José Guillermo, rogando al Señor lo tenga en su presencia y pide consuelo para su esposa, hijas y su hermana Marta.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina I. Alcorta Marcos, sus hijos Valentina y Roberto; Rodolfo y Soledad, y su nieta Pilar acompañan a su esposa Pichona, nuestra hermana del corazón y a sus hijas Anita y familia y Maru en este difícil momento por la pérdida del querido Guilly, quien supo vivir la vida con alegría.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Bochin y Lita participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Susy. Dale Señor el descanso eterno Amén. Nuestra mayor condolencia a Rofi y flia,. Se ruega una oración en su querida memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su esposa Antea, sus hijos Alejandra, Mabel, María de los Ángeles, Mariano, Nicolás Escobar, hijos pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su sobrina Natalia Zurita e Ignacio Rodriguez, Azul y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su sobrina Maria de los Ángeles Zurita, Sergio Abdala e hijos, Juan Cruz, Guadalupe y Lujan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su prima Martha S. Escobar e hijos Maria Natalia y Maria de los Angeles Zurita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su primo Juan José Escobar, Fanny Paz e hijos Lucy, Belen y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su tía Teresa Escobar, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (VECO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus primos Marta Cecilia Maldonado y Armando Battan, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (VECO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Señor mi amigo ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Ramón Fernández, Carolina Fulco, sus hijos Remiro y Belen, Javier y Carolina, nietos Valentina, Nicolas, Juan Cruz y Lorenzo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Ada Roldan de Pons participa su fallecimiento y acompañan a su esposa Antea "Tutú", a su hijo Mariano y demás familiares por tan irreparable pérdida.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (VECO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Hilton Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Ingenieros Roberto Palau y Luis Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Electrocentro SRL directivos y personal participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Adolfo Mishima, Nilda R. de Mishima y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracioines en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Oscar Barbera, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Veco. Rogamos oiraciones por su descanso eterno en paz.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Daniel y Alicia Barbera, sus hijos Diego, Cinthia, Constanza, Sebastian, Agustin, Carolina, nietos Luisina, Lautaro y Lisandro, participan con profundo pesar el fallecimiento del tan querido Veco. Rogando den fortaleza física y espritual a Tutu, hijos y nietos.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Amigo querido de toda una vida, Dios te tenga a su lado. Miguel, Guty, Daniela, Nico, Delfina y Olivia, despiden con mucho dolor a Veco y acompañan a su amiga Tutú en su dolor.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Descansa en paz " Berta de Corneli, sus hijos Carlos, Guty y Guilly y sus respectivas flias., acompañan en su dolor a su amiga Tutú.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus cuñados Gisella Buiatti, Carloss Chazarreta, sus sobrinos Ramon, Luciano, Antea y sus familias, participan la dolorosa partida de Veco, tan joven y lleno de planes. Gran pena.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Carlos Eduardo Montenegro y Olga Noemí Martin, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Veco y acompañan a Tutú e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Alberto, Cecilia, Flavio Reynoso, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Dr. Jorge Lissi y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Vego, acompañan a su flia. en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Mónica Vizoso, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Alberto Tibertti y Liliana Olmedo. acompañan a su amiga Tutú y flia., en este momento de dolor. Veco descansa en paz, Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Dr. Angel Rico, Dra. Silvia Gallo de Rico y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Veco. Acompañan a su flia. en este momento de tan triste. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. La Promoción 1969 de la Esc. Normal Manuel Belgrano acompañan a nuestra querida compañera Tutú y a su flia. en esta irreparable perdida. eleevamos oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus amigos Mony y Carlos, Rosi, Cristym Juan C., Liliana y Beto., Silvia y Angel., Mimí y Carlin, acompañan en su dolor a Tutú y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Ana Maria C. de Campos, Javier y Maximiliano Campos, abrazan a Tutú, Mariano y demás familiares, acompañando en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Ramón S. Barraza, Marilú Juárez y familia acompañan a Tutú y demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Jose " Tati " Basbus, su esposa Graciela e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo Veco. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Laurencia O´Mill, Marcelo Rodriguez y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento tan dificil. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Iluminación: Leo y Lai y sus respectivas flias., lamentan el fallecimiento del amigo Veco y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. El equipo de profesionales de IPAL Coop- participa su fallecimiento y acompañan a su espossa Tutú y su hijo Mariano. Elevando oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Las compañeras y amigas de su esposa Tutú, quienes compartieron años de trabajo en la Escuela de Educación Especial " Sagrado Corazpn de Jesus " participan y acompañan a la flia. y piden a Jesus que el querido Veco ya este gozando de la vida eterna.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. José S. Battan y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del esposa de nuestra prima Tutú. ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Mariano querido, te acompaño a vos y a los tuyos en estos momentos más que nunca. Abrazo muy grande desde Bahía Blanca. Iván Rosales (Mono).

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (VECO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento del ex empleado de O.S.E.C.A.C. Ruegan oraciones en su memoria.

ISA OBEID, TERESITA FABIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus hijos Amed, Amira, Sonya y Isabela, hijos polilicos Yaque, Elsa, Betina, nieta Ambar y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ISA OBEID, TERESITA FABIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su hermana Claudia Marcela, su hijo Ramiro y su nieto Tomás, despiden con profundo dolor y tristeza a la querida Fabiana, Rogando por su eterno descanso en paz.

ISA OBEID, TERESITA FABIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su hermano Gustavo y flia., despide con profundo dolor el fallecimiento de su querida hermana y ruegan oraciones por la paz de su alma.

JIMÉNEZ, ARMANDO FABIAN (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Su hermano Juan Gabriel. Su esposa Rosa. Sus hijos Fabián, Carolina y Gabriel. Marina, Leandro. Y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Su padre Mariano Adolfo Nieto y su madre Yanina Maradona participan con inmenso dolor su fallecimiento y piden oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Te amamos Pelucita". Su padre Mariano Nieto, sus hijos Zhoe, Tiziana y Valentín; y Gianinna Casullo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Sus abuelos Luis Adolfo Nieto, Eva Cristina Cárdenas, sus tíos Augusto Nieto, Fabian Nieto, Maricel y Joaquín Nieto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Su bisabuela Maria Ester Abdala. Sus tías Claudia, Daniela y primos despiden a María Candelaria con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Querida Cande vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus primos Male, Benja y Fausto, tus tíos Fabian Casal, Maria Paz y tu tía Chichi Maradona, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Dejad que los niños vengan a Mi". Te despedimos con profundo dolor. Sus tíos Maria Cristina, Valeria. Maria Jose, Daniel, Aldo, Edgardo, Cira, sus primos Mariano, Belén y David. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Sus tíos Fabián Nieto y Natalia Valeria Rojas, sus primos Sofía, Sebastian y María Nieto participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Sus tíos Augusto José Nieto, Zulma Correa, su prima Evelin participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Su tía Marisel Cristina Nieto, su primo Lautaro Nieto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Personal directivo y docente de la Escuela Normal M. Belgrano participan con dolor el fallecimiento de la alumna Cande. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Marcela Hernández y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Cande.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Señor tu hija ya está ante ti haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor. Tus Seños del Jardín Normal, Teresa Ledesma. Mary Banegas y Maria Rosa Chávez, ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Mauro Arce, Sabina Lopez Martínez y Juanita acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Cande y se ruegan oraciones en su memoria."Que brille la luz que no tien fin".

RUIZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Tu deceso me tomó en otra provincia querido amigo, Chachi, la cual me conmocionó mucho. Tu partida seguramente será a un lugar mejor que este. Tu amigo Mario Zain Pinto. Ruega por tu descanso en paz.

SASTRE, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Rosita Appa Vieyra de De Bonis y familia participan y acompañan a su amiga Susana, hijos y hermanos ante la irreparable pérdida de su hermana, rogando a Jesús fortaleza para afrontar su ausencia. Descansa en paz.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su esposo Juan José Ríos, sus hijas María Inés y Ana Cristina, H. pol. César, Adrian, nietos, Matías, Sofía, Noelia, Karina, Macarena y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNSO. SRL.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus hermanas Pocha, Inés y Negra con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su hermana Negra Soriano, su cuñado Francisco Héctor Cantero, sus sobrinos Silvia y Salvador, Natalia, Franco y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su primo Chicho Soriano y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Sus primos Rosa Nélida, Beatriz, Francisco, Selva, Elba y Ramona, con sus respectivas flias., lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Rita Elizabeth Ríos, su esposo Daniel Cuba y sus hijos Facundo y Delfina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. La cuñada de su hermana Negra; Pili y sus hijos Tere, Manuel Cecilia y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. La cuñada de su hermana Negra; Dedi, sus hijas Marita, Miryam y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. La cuñada de su hermana Negra; Ester y sus hijas Marcela y Andrea con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y piden por su eterno descanso.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Las familias de Baby, Mary y Anita, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones al cielo. Descansa en paz querida Porota.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Silvina, Teresita, Carlos, Stefano y Myriam del Área Sueldos participan su fallecimiento y acompañan a María Inés y César en estos momentos de dolor.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Myriam Maza y María Angélica Maza de Alegre participan su fallecimiento y glorioso encuentro con el Señor, y acompañan a sus hijas María Inés y Cristina, a sus hijos políticos, nietos y demás familiares, elevando una plegaria al Padre Eterno en su memoria.

Invitación a Misa

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. "Querida Lela, no sabes cuanto te extrañamos, la casa esta tan vacía sin vos. Hoy hace cinco meses de tu partida y el dolor es muy fuerte, pero nos dejaste mucho en cada uno de los que hoy vivimos aquí. Vivirás siempre en nuestros corazones. Que el Señor te conceda el descanso eterno y estés junto a tu esposo e hijos. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus nietos Anabella, Lucas, Roberto, Francisco y tu bisnieto Augusto, tus hijos del corazón Gladis, Claudia y tu querida cuñada Mercedes invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en el Pquia. San José del Bº Belgrano.

JIMENEZ TREJO, ÁLVARO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/91|. Su madre Silvia Trejo, sus hermanos Alberto Oscar y Rodrigo Hernando Jiménez. Invitan a la misa que se celebrará hoy en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro a las 20:30hs. Al cumplirse el vigésimo sexto aniversario de su fallecimiento. Las Termas.

MAGUINES DE MANSILLA, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/15|. Cuánta falta nos haces! Extrañamos tus mimos, consejos, caricias esa forma tan especial de malcriarnos a todos, pero en cada recuerdo volvemos a sentir el amor que nos has regalado alguna vez. Han pasado tres años pero sigues tan presente en nuestros corazones. Te amamos. Celebraremos una misa en tu honor hoy a las 11 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Felices los de corazón puro porque ellos verán a Dios". Su mamá Julia Alicia, su hermano Diego, sus hijos Ornella y Thiago, invitan a la misa mañana domingo 2 de Diciembre a las 21.30 hs. en la parroquia San José de Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

PECE, FRANCISCO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/13|. Papi querido, al cumplirse un aniversario más de tu partida al Reino del Señor, te recordamos con infinito amor por el ejemplo de vida que nos diste. Tus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se relizará hoy a las 20,30 hs. en la Catedral Basílica. Se ruega oraciones en su querida memoria.

PERALTA, MARCO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/03|. Padre mio. hoy 15 años que te fuiste al Cielo y yo me quede aqui con una sonrisa fingida porque desde que te fuiste no he vuelto a ser el mismo, aun hay dias en los que sigo esperando tu regreso porque tengo la esperanza de un dia volverte a ver, volverte abrazar. Padre esperame alla y apartame un lugar porque algun dia tendre que irme yo tambien, hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños. Te amo padre mio. Tu hijo Daniel, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

SUÁREZ, ROBERTO ALEJANDRO (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz porque de ellos serán llamados hijos de Dios". Su esposa Betty, sus hijas Betina, Gabriela y Eugenia, sus nietos Valentín y Bastian, su desconsolada madre Norma, sus hermanas Ana y Susana y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 10 en la Capilla María Reina Inmaculada, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

TÉVEZ VDA. DE PAZ, PETRONA NOLAZCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Madre querida a un año de tu partida al Reino Celestial, el dolor sigue latiendo en nuestros corazones. Como te extrañamos, los días pasan y se hacen difícil tu ausencia, pero nos reconforta saber que estás gozando en el paraíso, donde un día nos reencontraremos. Sus hijos Elisa, Mario, Tono, Pocho, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia San José, Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Misericordia divina que sale de la herida abierta del Corazón de Jesús, confío en Ti". Al cumplirse seis meses de su partida a la casa del Padre el día 30/11/18, sus hermanas Betty Brizuela de Farreras y Lucy Brizuela la recordarán con inmenso cariño en la misa de hoy a las 20 en la Capilla Santa Clara de Asís, Bº M. Mayu.

MOYA, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/16|. Querido Juancito hoy recordamos ese día maravilloso que Dios nos hizo el regalo de la vida, en ese pequeño niño, nuestro primer hijo, nuestro primer nieto. Te cuidamos y te dimos lo mejor de nuestro amor. Hoy una gran tristeza invade nuestro corazón ya no tenemos tu presencia física entre nosotros. Te arrebataron la vida en un instante. No habrá globo, regalos, ni torta, faltará el agasajado a esta cita tan importante. Celebraras en el Cielo tus 18 añitos. Coros de ángeles compartirán todo lo que nosotros hubiésemos querido compartir, solo podemos decirte con dolor en nuestros corazones ¡Feliz Cumpleaños, Juan Alejandro! El amor que nos unió, no morirá con tu ausencia física, siempre vivirás en nuestros corazones. Te amamos como siempre y mas que nunca. Mamá Daniela, papá Alejandro, hermanos Lucas, Exequiel, Geremías, Benjamín, Mememe, Anita, Tata Darío, invitan a todos los que compartieron su paso por esta vida a la misa que en tu querida memoria se celebrará mañana 20.30 parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Bº San Martín. La Banda.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Al cumplirse seis meses de su partida al Reino Celestial, su familia celebrará una misa en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

PALOMO, RAMÓN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus primos Pedro Palomo y Elizabeth Costilla participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Esperanza de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Dr. Angel Ramón Bagli y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu gloria. Siria Daher de Azar, sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela y César y sus respectivas familias.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Jota Jozami, su esposa Dorys, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus amigos. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

TOLOZA, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Sus hijos Oscar, Nilda, Norma y Gladys . HP, nieto y bisnieto. Y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 15 hs cementerio SAN GERÓNIMO depto Loreto. Cob. CARUSO C.I.A ARGENTINA DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

TORRES, ABRAHAM RENATO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. . "Querido esposo y padre, vivirás eternamente en nuestros corazones y por siempre descansa en paz". Su esposa Berta, sus hijos Renato, Omar y Daniel; hijas políticas Ivana Albarracín y Zulma Juárez; nietos Facundo, Miguel, Wilson, Mayra Torres; cuñados políticos y demás familiares. Participan el fallecimiento con gran pesar. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.