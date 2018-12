Las adicciones en los diferentes espacios sociales

02/12/2018 -

Ante la consulta de los prejuicios que hacen pensar que hay mayor consumo de drogas en los estratos sociales más bajos, pese a que cada vez con mayor frecuencia se descubren bandas que comercializan sustancias para sectores de mayor poder adquisitivo, el Dr. Kalina explicó:

"Uno de los libros que publiqué el año pasado en Brasil se llama ‘Drogas para un mundo sin futuro’. La gente que vive al día, que vive para subsistir, y sus jóvenes que quieren divertirse, que quieren ser como los otros, tienen mucha más facilidad para caer (en adicciones) porque además no tienen conocimientos".

"Los grupos económicos más preparados, que accedieron a más educación, de igual modo cuando forman parte de un mundo corrupto, caen igual", sin embargo hizo otra diferenciación: "Pero la gente educada, la gente con futuro, tiene otra concepción, porque de pronto se da cuenta de que si se droga no puede trabajar, no puede estudiar, no puede cumplir".

"Por ejemplo la gente que se forma en un ambiente académico como Harvard, aspiran a cumplir roles importantes en la sociedad".