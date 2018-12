Kalina, sobre las drogas: "La corrupción es el caldo de cultivo de este negocio mayúsculo que afecta a todos los estratos de la sociedad"

Fotos LUCHA. Las fuerzas de seguridad e instituciones combaten el narcotráfico, pero no parece suficiente.

02/12/2018 -

El avance de la droga en todos los estratos sociales de nuestra provincia enciende las alarmas en las instituciones y en la comunidad misma, ya que se necesita de todas las partes para poder abordar y combatir este flagelo.

El Dr. Eduardo Kalina, médico psiquiatra especializado en las adicciones en adolescentes, con una vasta trayectoria a nivel nacional e internacional y que actualmente es titular de una cátedra de un posgrado en la Universidad del Salvador, dialogó con EL LIBERAL y brindó conceptos que llaman a la reflexión.

"Yo me recibí a fines del año 1960, me recibí de médico y comencé a trabajar, es decir que vi nacer esta problemática, la vi llegar al país; desde el comienzo comencé a trabajar con adolescentes y en mi consultorio fue entrando, y nos encontramos con una realidad especial, es que nadie sabía nada sobre este tema. No es que había en otros lugares, no había en ningún lugar", comenzó abordando la temática el especialista.

"A partir de la década del 60 algo que empezó en Estado Unidos, explotó al mundo entero en pocos años y el mundo se encontró con un problema que no lo entendía", agregó el Dr. Kalina.

"Hoy han pasado ya más de 50 años, y una de las claves de todo esto es que los que tienen poder de decisión tratan de manejarse sólo con informaciones; no se pudo hacer más porque aún falta mucha gente con conocimientos", afirmó.

Kalina enfatizó: "La problemática de fondo requiere conocimientos y un trabajo muy largo. No se va a poder resolver con una medida o con cinco medidas, sino que requiere un trabajo muy grande", aclaró.

"El tema central en el que siempre insisto, es que la corrupción es el caldo de cultivo de este negocio que es mayúsculo, está considerado (el de la droga) el segundo negocio más grande del mundo detrás del armamentista, diferentes mafias mundiales intervienen. Las cifras de dinero que se mueven son cuantiosas y donde hay corrupción, entran y hacen lo que quieren", aseveró.

El especialista insistió: "Allí entra un tema clave, muchos líderes quieren combatir esto sin enfrentar la corrupción como hay que enfrentarla, a fondo, y sólo países que han hecho una limpieza fenomenal, como Singapur, donde el cumplimiento de las leyes es estrictísimo, y la lucha contra la corrupción fue de una limpieza casi total, han logrado controlar este tema de una forma extraordinaria".

Educar

"Estos conceptos son los que yo transmito, no si el papá le va a hablar al hijo sobre las drogas o si se va a dar una charla en un colegio. Tenemos que predicar con el ejemplo, es un cambio cultural el que hay que hacer, la droga triunfó porque somos un país con un altísimo nivel de corrupción", agregó.

"Yo lo sintetizo de esta forma, "haz lo que yo digo y no lo que yo hago", favorece a la droga. Cuando las campañas están encabezas por gente que no es confiable, nadie la da importancia. Debería ser: "Haz lo que yo digo y haz lo que yo hago", se tiene que predicar con el ejemplo".

"Cuando los hijos ven coherencia, siguen los caminos adecuados. Cuando ven que la trampa triunfa, también entran en eso", concluyó.