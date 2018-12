La sal, una enemiga para el corazón

02/12/2018 -

Es sabido que su excesiva ingesta es el principal factor de riesgo de contraer hipertensión arterial; así como también es un fuerte favorecedor de la aparición de enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio, insuficiencia renal y obstrucción de las arterias de los miembros inferiores. Es por esto que las autoridades médicas internacionales recomiendan consumir no más de 5 gramos de sal diarios. Algunos pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca deberían consumir aún menos. Mientras tanto, en nuestro país, y en el mundo occidental, se calcula que un adulto promedio consume entre 10 y 12 gramos diarios; es decir, más del doble de lo recomendado. Un aporte mínimo de sal es esencial para la vida, si bien el exceso que ingresa habitualmente a nuestro organismo proviene de 3 fuentes: * La que se utiliza en la cocina del hogar para la elaboración doméstica. * La que se agrega en la mesa. * La que contienen los alimentos procesados, envasados o enlatados, que utilizan sal para la conservación de los mismos. El hábito poco saludable de "sobresalar" los alimentos, agregándola a los platos aún antes de probarlos, es una costumbre sumamente negativa pero muy común. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, comprobó como dato significativo que el 25.4% de la población argentina agrega siempre sal a las comidas en forma discrecional. ¿Qué podemos hacer para revertir el excesivo consumo de sal? Es importante recordar que los alimentos más ricos en sal son las "comidas rápidas", fiambres, embutidos, papas fritas, conservas de anchoas u otros pescados, kétchup, mostaza, ingredientes de aperitivos y aceitunas envasadas. Por el contrario, los alimentos frescos, ya sea de origen vegetal o animal, contienen una menor cantidad. En este sentido, la sal puede reemplazarse por muchas especies y condimentos, como el limón, vinagre, aceto balsámico, perejil, orégano, ajo, entre otros. También, pueden utilizarse las sales comerciales con bajo contenido (o carentes) de sodio, que contienen cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio. La sal contribuye a la retención de agua que aumenta el trabajo del corazón y causa la hinchazón de piernas y abdomen e incrementa la fatiga. Los alimentos ya contienen sal en su composición natural, por lo que no se debe añadir sal a los alimentos de la dieta. Algunos consejos prácticos: - Quitar el salero de la mesa. - No añadir sal al cocinar - Sustituir las conservas por alimentos frescos. - Leer el contenido en sal de los alimentos en el etiquetado y elegir los que sean bajos en sal. Existen alternativas a la sal, pero es el médico quien debe indicar la conveniencia o no de utilizar las sales de régimen (bajas en sodio). Una dieta alta en sodio dirige el agua hacia el torrente sanguíneo, lo que aumenta el volumen de la sangre que a largo plazo se convierte en hipertensión arterial. Ésta no es la única enfermedad relacionada con el exceso de sodio, aquí te presentamos otras posibles enfermedades derivadas del exceso del consumo de la sal. Osteoporosis: entre más elevado es el consumo de sal menor es la Densidad de la Masa Ósea, ya que el cuerpo incrementa la eliminación de calcio. Enfermedad de Meniere: aunque rara, es una enfermedad progresiva que daña el oído y se puede producir por un desequilibrio metabólico de sodio en líquido del oído interno. Diabetes: una ingesta de sal más elevada está directamente asociada con un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Cáncer de estómago: un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Investigación de Cáncer indicó que limitar el consumo de cloruro de sodio evitaría 1 de cada 7 casos de cáncer estomacal. Ataques al cerebro: los adultos mayores que exceden la dosis recomendada de sal tienen tres veces más posibilidades de sufrir un infarto cerebral que quienes siguen los lineamientos, así lo inca una investigación elaborada por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Corazón: la presión arterial alta (también conocida como hipertensión) obliga al corazón a trabajar más y puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos, lo cual aumenta su riesgo de padecer enfermedades del corazón. El exceso de sodio es perjudicial, sin embargo dejarlo por completo también. Trata de mantener una dieta equilibrada y observar las etiquetas de tus alimentos para tener un cálculo más exacto sobre el sodio que consumes. Esto, junto al desarrollo y la aplicación de campañas públicas que busquen reducir el consumo de sal en toda la población a partir de la concientización y la educación, permitirá construir una sociedad más sana y saludable.