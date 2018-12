Ricardo: "Acomodar las actividades diarias, ha sido y es algo complicado"

02/12/2018 -

Como a todo hombre, a Ricardo le gusta el fútbol o compartir con amigos, pero no tuvo ningún tipo de inconvenientes para adaptarse a la nueva vida con la llegada de los trillizos, y acompañar a Silvia en la cruzada.

"Acomodar los horarios o las actividades cotidianas, ha sido y es algo complicado. La tarea de criarlos, tanto desde que han nacido hasta ahora, ha sido acomodar la vida porque se ha transformado en algo muy importante", asegura.

Cuenta que "todavía hay que seguir acomodando horarios, turnarse para los amigos, los cumpleaños, los acontecimientos de la escuela, y eso seguramente será hasta que ellos se independicen".

"La actividad social se acota mucho. Uno se dedica mucho a ellos y a la mayor. Los tiempos se achican entre el trabajo y las actividades de ellos. Las reuniones con los amigos son muy contadas, me gusta el fútbol, pero por ahí no hay tiempo o no se puede", añade Ricardo.