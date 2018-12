Para Silvia, la Llegada de los trillizos fue una bendición que nunca se imaginó recibir

Fotos RECUERDOS Los trillizos Marcos fueron protagonistas de numerosas publicaciones periodísticas.

02/12/2018 -

"Es una bendición que nunca me hubiese imaginado recibir. Uno siempre piensa o desea tener una u otra cosa, pero jamás me hubiera imaginado tener trillizos. Ellos cambiaron nuestra vida. Somos felices y disfrutamos de cada una de las cosas que vivimos, porque cuando vemos las sonrisas de ellos, o sus caritas de enojo nos hacen olvidar todo".

Estas fueron las palabras de Silvia Escalada de Marcos en una entrevista con EL LIBERAL a un año de haber tenido a los trillizos.

Y todos aquellos sentimientos parecen haberse potenciado en cada año transcurrido junto a sus cuatro hijos.

"Ellos nacieron el 1 de diciembre de 2008, ha sido una historia muy especial, porque al principio no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque fue una noticia bastante importante, fuerte, ninguno de nosotros teníamos antecedentes en la familia de embarazos múltiples, y todo era saber qué se venía. Queríamos un hermanito para nuestra hija, llegaron ellos tres y nos hicimos familia múltiple en un ratito", comenta Silvia.

Asegura aún emocionada que con los trillizos la vida los ha sorprendido, tanto cuando se dio el embarazo múltiple, como cuando hubo que adaptarse a la nueva vida.

"Realmente todo se ha ido adaptando muy bien; los chicos no han sido de esos niños insoportables, todo lo contrario, son muy tranquilos. He tenido personas que me han ayudado, y realmente sin ellos no hubiera podido hacer nada. Hoy ellos no las tienen a sus abuelas que han sido fundamentales para que tengamos lo necesario", cuenta.

Y en ese tren de la adaptación tiene sólo palabras de elogio para su marido, Ricardo, quien en todo momento demuestra ser el complemento ideal.

"Sin la ayuda de mi marido realmente no hubiera podido hacer nada; se puso a la par mía, y así pudimos salir. Creo que Dios acomoda todo. Nos dio la tranquilidad necesaria como para afrontar todo y eso ha sido un pedestal importante", afirma orgullosa.