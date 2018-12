Video | Trillizos de golpe: la familia que venció todos los obstáculos y hoy celebra los 10 años de Candela, Valentina y Benjamín

Fotos ¡FELIZ CUMPLE! Benjamín, Valentina y Candela, de izquierda a derecha, cumplieron diez años ayer, y lo celebraron en la intimidad de la familia.

02/12/2018 -

La historia de Silvia Escalada y Ricardo Marcos no fue para nada ordinaria. Hace diez años la vida los puso en un lugar impensado que los sorprendió y cargó de temores. Hoy, no imaginan una vida sin esa circunstancia tan fuerte como deslumbrante.

Luego de cinco años de matrimonio, Silvia y Ricardo decidieron buscarle un hermanito a Sol Guadalupe, que ya tenía tres años. Tenían planificado que sería su último hijo. Por ese entonces alquilaban un departamento, y estaban en plena construcción de su vivienda propia en el barrio Cabildo, que la diseñaron para ese modelo de familia, ya que desde un principio se habían puesto como meta tener dos hijos. El sueño: una mujer y un varón.

Pero, el destino les tenía preparada una jugada impensada.

Al quedar embarazada, Silvia fue a los dos meses a hacerse la primera ecografía, y el médico les informó que en realidad eran dos niños los que crecían en su panza. "No lo podía creer... lloré mucho y pensaba qué voy a hacer con dos", recuerda ahora como una de las mejores anécdotas de su vida.

Y por si esto no había sido suficiente, para mayor sorpresa, en la próxima ecografía, el médico anotició: "uy... aquí hay uno más escondido".

"Ahí sí que ya no lloraba, quedé muda", cuenta hoy Silvia con una gran sonrisa que evidencia el profundo amor y la satisfacción que le brinda su "de golpe" numerosa familia.

"Entonces ya todo fue adaptarme, procesar ese embarazo, no sabíamos lo que se nos venía; con mi marido estábamos los dos callados, porque cada uno hacía su propio proceso", rememora a más de diez años de aquel episodio.

Cumpleaños

Ayer, los "trilli" (cómo los conocen en el colegio San José al que asisten), Benjamín Ricardo, Sol Candela y Sol Valentina, por orden de aparición cumplieron diez años, y después del proceso de adaptación de toda la familia, cada uno muestra su propia personalidad, sus gustos y sus habilidades.

Y en este proceso todos tuvieron que ver: mamá Silvia, papá Ricardo y Sol Guadalupe, la hermana mayor.

"A estos diez años no me los imagino sin ellos, los trillizos y mi hija mayor. La verdad que uno al principio tiene como un enojo porque dice ‘uy, son tres, qué hago’, pero ahora no me imagino sin mis hijos. Realmente ellos son todo para mi, son nuestra razón de vivir", asegura Silvia.

Y destaca que en todo este tiempo, "han demostrado ser muy unidos", y justifica que "es muy propio de la edad que se peleen, que hagan sus berrinches, incluso que tengan su competencia con la hermana mayor, y a veces también la falta de paciencia de nosotros, o sea, todo como en cualquier familia".

"A Guadalupe aún le cuesta un poquito asumir todo esto, hay veces que tiene sus ataques de celos, pero uno trata de acompañarla en todo momento, porque es tan importante como ellos tres. Los hacemos entender que todos son hijos, nada más que unos llegaron el mismo día", comenta respecto de la adaptación de la mayor de los hermanos Marcos.

Silvia también recuerda que nunca pensó que el nacimiento de los trillizos haya tenido tanta repercusión como la tuvo, y disfruta de que "sean muy queridos".