"Me queda el orgullo de saber que no ha sido por acomodo"

02/12/2018 -

Cuando integró Los Manseros Santiagueños, Martín Paz pisó en reiteradas oportunidades el escenario Atahualpa Yupanqui, de la plaza Próspero Molina, en la ciudad cordobesa de Cosquín. Pero su desafío ahora es mayor ya que el 30 de enero próximo, cuando vuelva a subir a ese emblemático tablado, lo hará como solista para presentar "Eterno amor".

"Si bien ya había estado en Cosquín en varias oportunidades con mi padre (Onofre Paz, Los Manseros Santiagueños), pero tiene un sabor diferente el poder llegar ahora con mi propuesta de solista", destacó Martín a EL LIBERAL.

"El año pasado me había quedado con ganas. Entiendo que todo llega en su momento, como ha sucedido ahora. Me queda la felicidad y el orgullo también de saber que no ha sido por acomodo sino que ha sido por mérito propio. Trabajé mucho para esto", resaltó Martín.