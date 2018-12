"No he trabajado mi ego para representar el valor que me ha dado la gente"

02/12/2018 -

Siempre te has corrido del lado cómodo para dar paso a proyectos innovadores que trascendieron. ¿Qué te impulsa para hacerlo?

Yo tengo en claro que a pesar del respeto y del cariño de la gente y del lugar que me ha dado la gente, la conclusión mía es que nunca me he ubicado en un artista, un artista entre comillas en un sentido comercial. No he trabajado mi ego para representar, a través de mi ego, el valor que me ha dado la gente. Yo me sentido músico siempre. Sigo siendo músico. Sólo trato de compartir musicalmente, en este tránsito de mi vida, con la gente que en realidad tiene algo en armonía conmigo. Así es como voy transitando distintos movimientos de la música, distintas expresiones musicales con el solo propósito de aprender. El aprendizaje, para mí, es un valor muy fuerte. Uno hace arte porque ha nacido en un lugar como Santiago del Estero, con muchas carencias y necesidades. El arte es urgencia, es representar al pueblo, expresarse. Sólo eso me moviliza para desarrollar mi carrera.

En Cosquín vas a estar en la misma noche con el Dúo Orellana Lucca y el Dúo Coplanacu...

Y con el "Chango" Spasiuk también que estará con su espectáculo sobre sus 30 años.

¿Tienen pensado hacer algo juntos esa noche?

Estamos en eso. Estamos tratando de preparar algo para Cosquín. Todavía no tenemos definido, pero tenemos muchas ideas. Así que este tiempo nos va a servir para trabajar en eso y presentar en Cosquín algo bueno...Cosquín, Jesús María, La Salamanca, se vienen todos los festivales y a mi querida gente de Medellín (Santiago del Estero) en donde estaré, el 16 de febrero, para el aniversario de la ciudad.