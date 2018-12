Comprar un peceto cuesta $500 y prevén nueva alzas ante la proximidad de las fiestas de fin de a

02/12/2018 -

El precio del peceto, uno de los cortes más demandados para fin de año, tendrá en estas fiestas, un valor superior a los $500 por pieza, debido a que las diferentes carnicerías que trabajan en la venta de estos cortes estiman que podría subir durante las próximas semanas.

"Hasta ahora viene tranquila la demanda de peceto de novillito que es el que vendemos, está caro el kilogramo en $260 a valores de hoy, pero esto puede cambiar", señaló Julio Cinquegrani, propietario de una carnicería en avenida Belgrano al 200.

Señaló que en el caso del precio, "está latente una suba, por lo general la gente nos suele encargar más cerca de las fiestas, una semana o 10 días antes pero hoy está tranquila la demanda. No sabemos cómo se va a presentar este año, porque por ejemplo las fiestas del fin de año pasado, si traía 200 pecetos los vendía todos, pero ahora no sabemos qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre’

Pablo, el propietario de otra carnicería céntrica, sobre calle Roca, destacó que "la gente aún no ha empezado a reservar". Agregó que "este año no vamos a tener stock de 80 pecetos como el año pasado, no se puede, vamos a ver cómo nos acomodamos".

A su turno, Abel, encargado de otra carnicería, señaló que "hoy, está a $230 el kilogramo y un peceto como mínimo tiene 2 kilogramos, pero la semana que viene va a empezar a subir".

Precisamente, para la semana venidera se aguarda un reajuste en los valores de la carne que impactará en este corte, muy utilizado en las preparaciones culinarias de fin de año.