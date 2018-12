Una historia ejemplar de cómo se lucha

02/12/2018 -

"Desde mi niñez me gustaron las maderas. Siempre intentaba hacer algo de carpintería, pero mi sueño era hacer una guitarra", arranca repasando el folleto que en vida mandara hacer don José Herrera sobre su actividad de luthier.

Sobre lo excepcional de su obra, relata el impreso testimonio de sus sacrificados inicios: "A pesar de mi corta edad tenía fe de que podría lograrlo, pero no disponía de ninguna clase de herramienta. Mi madre, por ser de condición muy humilde, no me las podía comprar. Tampoco tenía a nadie que me guiara".

"Un día decidí fabricar mis propias herramientas, de hierros viejos y cuanto encontraba a mi alrededor. Así logré construir un cepillo de carpintería, un par de formones y un serrucho viejo y desdentado, que con mucho esfuerzo logré reparar".

"Con estas herramientas precarias ya me animé a practicar la construcción de la guitarra, pero me salía todo mal; a pesar de eso seguía insistiendo. En ningún momento me desanimé, al contrario, lo tomé como un desafío. Tampoco quería que nadie se enterara de lo que yo pretendía hacer, por temor a una burla si no podía lograrlo".

Entonces apareció un amigo que le prestó una guitarra, que tomó como su primer modelo: "De esta manera logré mi sueño de construir mi primera guitarra. Esto fue en el año 1955. Yo tenía sólo 14 años".