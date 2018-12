"Él siempre quiso que alguno continuara, si no fueran los hijos, algún nieto"

Fotos HERENCIA. Ariel quiere construir su primera guitarra para el próximo Festival del Artesano. Aquí con la bella colección que dejó su padre.

Sorprende quizás un poco, no tanto, que Ariel Herrera haya decidido tomar el camino de luthier que su padre marcara en la senda de la vida. Sorprende porque nunca antes ni Ariel, ni su hermano mayor, José, habían manifestado su intención de seguir los pasos de su padre. No tanto, porque Ariel más que José, creció en la carpintería y conoce todos sus secretos.

Lento proceso

En una entrevista con EL LIBERAL, Ariel brindó la primicia que será alegría para muchos que conocen a los Herrera, y que comenzó a gestarse tras el fallecimiento del padre: "Él siempre quiso que alguno continúe, si no son los hijos, algún nieto, pero que no termine aquí esto, decía. A mí siempre me gustaba y me gusta esto de los instrumentos, pero la carpintería poco tiempo deja".

Acerca de cómo comenzó este proceso de convencimiento o de decisión, Ariel recordó: "Me puse más firme con la idea en el Festival del Artesano de febrero, donde mi papá exhibía las guitarras. Esa vez las llevé yo y mucha gente se alegraba de que las guitarras siguieran en el stand".

Hoy sabe que quiere tener lista su primera guitarra para el próximo Festival del Artesano. ¿Cómo sabe si ya está listo para asumir este desafío? "Hoy por hoy hice varios arreglos de guitarras, porque la gente sigue buscando", y además completó un violín que le habían encargado a su padre pero que no pudo terminar: "Le faltaba terminar de armarlo, los detalles, y me quedó bien", afirma con humildad, a pesar de que el músico y amigo Yony Cejas le dio el mismo Ok que le solía dar a don José a todos sus instrumentos. l