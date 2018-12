FÚNEBRES | 3 de diciembre de 2018

03/12/2018 -

FALLECIMIENTO

- José Emilio Suárez (La Banda)

- Andrés Abelino Martínez (Suncho Corral)

- José Raúl Enrrique

- Enriqueta Bravo (Canal Melero)

- Lilia Angélica Bagnoli de Revainera (Choya)

- Juan Víctor Carabajal (Dpto. Silípica)

- Luis Nemecio González

- José Paz Espíndola (Dpto. Aguirre)

- Andrés Abelino Paz (Pinto)

- María Nicolasa Miranda (Bobadal)

- Emma Rosa Salvatierra Vda. de Delfino

- Juana Feliciana Cruz

- Sergio Sebastián Boláñez

- Manuel Eugenio Acuña (Vilmer)

- Savino Loreto Pedraza

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Gracias Dra. Diana por tu compromiso, dedicación y amor con que atendiste durante dieciocho años a nuestras queridas mascotas Daysi, Pamelita y Tamara ¡Descansa en paz! Te llevaremos en nuestros corazones. Irene Gómez, Dra. Verónica Aranda e Ing. Roberto Carlos Aranda, acompañan en el dolor a sus hijos.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. A la querida Dra. Diana te despiden con mucho amor las mascotas ausentes y presentes. De Claudia y Alfonso. Descansa en paz Amén.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Que los ángeles te acompañen, guíen y protejan en este viaje que inicias". Los amigos de su hijo Ditho: Zuny y Gabriela Filas y Jorge Johanson participan su fallecimiento y ruegan consuelo a su familia.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Que la paz de Dios este contigo". Nené Bravo Almonacid de Torres y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Loly y todos sus seres queridos en este momento de tristeza y dolor. ¡Descansa en paz!

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Ayer diste un paso que con mucho dolor, aún no podemos comprender. "Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta". Su esposa, hijas, demás familiares y el grupo de jubilados judiciales: Titina, Chicha, Silvia, Elenita, Eve, Tere, Cacho, Carmencita, Anita, Roque, Maruca, Susana, Minu, Patricia, Elba, Clarita entre otros participan con dolor su fallecimiento e invitan al novenario de misas que se ofician diariamente en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. Elevan una oración en su memoria.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Las amigas de rezabaile de su hermana Marta: Bettina, Mariel, Pelu, Tere, Kelly y Liz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

BRAVO, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Arturo A. Mansilla, su esposa Marta Núñez de Mansilla, sus hijos Mariana, Pablo y Martita participan con profundo dolor el fallecimiento del queridísimo amigo Guilli. Elevan oraciones en su memoria.

CRUZ, JUANA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Sus hermanos, sobrinos, cuñados y demás familiares, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Org. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CRUZ, JUANA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su sobrina Mimí Galván y sus hijos Diego, y Sebastián Romano y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su tía Juanita que estará siempre en su corazón y ruegan oraciones en su querida memoria.

CRUZ, JUANA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Dr. Antenor Álvarez e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ENRRIQUE, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su esposa Yolanda Zerda. Sus hijos Pepe, Fredi y Gringo. Sus nueras, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Cob. Caruso C.I.A. Argentina de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ENRRIQUE, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Participan de su fallecimiento, su hijo Gringo Enrrique y su nuera Susana Landriel, sus nietos Jorge, Rubén, Julián y Lisandro Enrrique, su nieta política Paola Poncio y su bisnieto Benjamín Enrrique.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Maria del Valle Sgoifo, participa su fallecimiento, acompaña a su esposa e hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Ana M. C. de Campos, abrazan a Tutú y Mariano y demás familiares con mucho amor, en estos momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. María Cristina Agüero Echegaray, Cecilia Guillot, Álvaro Guillot, Guadalupe Araujo y Josefina Guillot participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano, participan con inmenso dolor la partida del querido amigo Veco, gran compañero de trabajo en OSECAC. Que el Señor nuestro Dios lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno.

GONZÁLEZ, LUIS NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su esposa Palmina Rodriguez, sus hijos Luis y Victor, sus hijas pol. Silvia Villarreal y Claudia Guzmán, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Brea Pozo. Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, LUIS NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su hermana Olga González, sus hijos Betty, Gustavo y Marisa con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LICERAN YOCCA, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Sus primos Elda Victoria Yocca Vidal, Pedro Díaz Esteve, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Sus tíos José Peretín, Mirian Abdala de Peretín y flia, Ruegan una oración en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Su tío Javier Abdala y familia, participan su fallecimiento. Que el Señor la reciba en su morada.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Los niños, familias y Seño Patricia de sala roja T. T. JardÍn Escuela Normal M. Belgrano, acompañan a su primo Lautaro Nieto y su abuela Cristina Cárdenas por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Tus compañeritos del Jardín Esc. Normal M. Belgrano, participan con profundo dolor la partida de su amiguita. Te vamos a extrañar Cande !!. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Rina de Abdala y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Los amigos del grupo de los viernes de su abuelo Gustavo Maradona, participan con mucho dolor por la terrible pérdida. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Osvaldo Cuello, Valeria Torres y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Adolfo René Avila y flia., acompañan en tan grande dolor a los padres, abuelos, tíos y demás familiares. Angelito querido seguirás presente en el corazón de los que te conocieron.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Delia Medina y flia., acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de su amiga Claudia y ruegan a Dios fortaleza para los papas de la niña. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Calle 6 del barrio Jorge Newbery acompañan con profundo dolor a la flia. Maradona, a sus padres, tíos y abuelos en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Loly Avila y flia., acompañan en tan profundo dolor el fallecimiento de Candelaria. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Pablo Jorvatt, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Dejad que los niños vengan a Mi". "Caminante no hagas ruido que mi niña se ha dormido en los brazos del Señor ". Gabriel Sánchez y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Dulce y tierna niña. Que Maria ahora tu mamá del Cielo te reciba con gran corte celestial, en el paraíso, te tome de tus manitos, te colme de perfumes y rosas, la paz ya la tienes, ahora gozaras de la vida eterna y te maravillaras del Rostro de Jesús, del amor que no tiene fin. Personal directivo, administrativo, docentes, personal de maestranza, alumnos y toda la comunidad educativa del Colegio Secundario Primera Junta, participan con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de nuestra compañera Claudia González. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Mirta Trejo, Alejandra y Marcela Garcia acompañan con profundo dolor a nuestra amiga Claudia. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Teresa y Jorge Avila y sus hijos Valeria, Leandro y Jorgelina Avila, acompañan a su prima Claudia por la pérdida de su nietita. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Norma y Mario Ibieta y sus hijos Mariela, Ivan, Vanesa y Natalia Ibieta acompañan a Claudia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Cande querida mis hijos y yo te despedimos con todo cariño y amor. Siempre en nuestro corazon. Su tia abuela Chichí Maradona, sus hijos Juan Casal y flia., Cecilia Casal y flia., Carlos Fernandez y flia., Fabian Casal y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Negra y Guillermo Bravo, sus hijos Vanina y Juan, Carolina y Ariel y Pablo, acompañan a su primos Claudia y Gustavo y sus flias., en estos angustiosos momento. Un ángel se fue al Cielo.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/12/18|. Amigo de su padre y abueloTaller Pullarello, participa con profundo dolor su fallecimiento y los acompaña en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Olga Miana de Manzur, sus hijos Graciela, Daniel y Adriana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Beba Milovich de Machado, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida nenita Candela y hacen llegar sus sentidas condolencias a sus padres y abuelitos Toti y Gustavo y tía Daniela Maradona, amigos de toda la vida. Angelito querida volaste al Cielo, dejándonos en este valle de lágrimas, llorando sin consuelo y orando por tu almita ¡Que descanses en paz!. ¡Amén!

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/12/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, Que brille para ella la luz que no tiene fin". Vecinos y amigos de sus abuelos y tíos Eduardo Luis Marchetti, Ana Sosa, Luis Marchetti, Carlos Marchetti, Ernesto Marchetti, Luisa Espíndola y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, abuelos, bisabuela, tíos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/12/18|. "Dejen que los niños vengan a Mí". Vecinos y amigos de sus abuelos, bisabuela y tíos Carmencita Miranda, Mirta Miranda, Carlos Miranda, Patricia Miranda y sus respectivas familias participan y acompañan a todos sus familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Dejen que los niños vengan a Mí". Farmacéutico Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Dr. Fernando Gonzalo Miranda, su esposa Graciela Gándara participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Un ángel se fue al cielo, recíbela Señor con los brazos abiertos", Los amigos de su abuelo Gustavo Maradona y familia del Bº Aeropuerto: Lily, Mary, Moñi, Tere, Hugo Arias y Ramón Roque Luna participan con inmenso dolor su triste partida.

PEDRAZA, SAVINO LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Sus hermanos: Claudio, Negra, Hugo y Raúl, su hijo: Pablo, su hija pol. Inés, sus nietas: Fiorela y Débora, part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Guemes 1658. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA VDA. DE DELFINO, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Sus hijos Lino, Pocho, Daniel, sus nietos Daniel, Franco, Andhey, Gabriel y demas familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L.Gallo 330. S.V. Nº 2. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALVATIERRA VDA. DE DELFINO, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su sobrina Maricel Sayago, su esposo Daniel e hijos: Sofía, Daniel y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA VDA. DE DELFINO, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Fidel Sayago, Mario Sayago y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. "Señor recíbela en tu Reino". Su hermana Rosa, sus sobrinos Angelito, Pablo, Mercela Ayunta. Francisco y Pali Torcilia participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Estación Zanjón.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Gracias por enseñarnos el valor que tiene la fuerza de voluntad y el significado de la esperanza, tu ejemplo lo marcará para siempre, sabemos que Dios recompensará toda tu bondad. "Brille para vos la luz que no tiene fin". Su hermana Amanda Inés, Ubaldo, su sobrina María Isabel Salvatierra participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Estación Zanjón.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Ing. Luis Báez y Sra. acompañan en el dolor a su hermana Rosa y familia y elevan una oración en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Mercedes Moukarzel, Marta B. Herrera de Moukarzel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Duerme en el regazo del Señor madre adorada, tu recuerdo y ejemplo de fe, vivirá por siempre en el corazón de su esposo Juan José, sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de recordarse el quinto mes de su partida. Ruegan una oración en su memoria. ¡Descansa en paz, bella polaquita querida!

RODRÍGUEZ, NELLY GRACIELA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/14|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Su hermana Rosa Alcira Rodríguez; sus sobrinas Hebe Luz y Ana Lucía; su fiel servidora Liliana Cejas invitan a la Santa Misa hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, al cumplirse cuatro años de su partida a la Casa Celestial. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse ochenta años de su natalicio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su esposa Estela Lescano. sus hijos Alvaro, Pamela, Daniel y Laura. h. pol. Natalia y Gabi. sus nietos Lautaro, Bruno, Alma, José, Benja, Maia y Tatiana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de la La Misericordia. Cob. HAMBURGO C.I.A DE SEGUROS. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

ACUÑA, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su esposa Marta Chávez. sus hijos, nietos y bisnietos, demás familiares y amigos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Siempre estarás presente entre nosotros y serás ese ángel que guiará nuestro diario caminar. Que descanses en paz. Su esposo Jesús Revainera; sus hijos Carlos, Cristina, Miriam, Alejandra y Mariana; hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Ana Carolina Mansilla participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y gran amiga Mariana. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 38 Armada Argentina de Laprida participa con dolor el fallecimiento de la madre de la directora Mariana Revainera. Acompaña a toda la familia en este momento de dolor. Choya.

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 62 Chispita de Frías participa con dolor el fallecimiento de la madre de su ex colega y gran amiga Mariana Revainera. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Personal directivo, docente y auxiliar de educación del Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior República del Ecuador de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus colegas Cristina y Mariana Revainera. Choya.

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Nora Serrano de Villalba y flia, desde Choya, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia Revainera en este duro trance. Choya.

BOLAÑEZ, SERGIO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Sus padres Sergio y Mirta. su esposa Vivi. sus hijos Nicolas, Ana y Milagros. sus hermanos Chiqui, Merci, Valeria, Eli y Sole y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRAVO, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su esposo Andrés Cejas, sus hijos César, Omar y Laura. sus nueras Sandra Isa Obei y Zulma Peralta. sus nietos y bisnietos Y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Canal Melero. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRAVO, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos que siempre la recordarán con cariño y gratitud: Carlos Silva y Alicia Esper, sus hijos Sebastián, María Cruz y Matías con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

CARABAJAL, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Sus hijos Juan y Soledad. hijos políticos, hermanos. nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Árraga. Dpto. Silípica. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su esposa Ramona. Sus hijos Gustavo, Gabriel, Elizabeth, Juan Carlos, Ruth, Ana Beatriz, Marianela y Maximiliano. Y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Suncho Corral. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Obra Social de Camioneros y Sindicato de Camioneros participan con dolor su fallecimiento y acompaña en estos momentos de pesar a sus afiliados ante la irreparable pérdida de su querido padre. Eleva oraciones en su memoria.

MIRANDA, MARÍA NICOLASA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Su hija Claudia, sus nietos Martina, Luis, Milagros, Flavia, Patricia y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Bobadal. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Su esposa Maria del Carmen, hijas Lorena, Analia, Andrea, Claudia, h. pol. Abel, Dario, Miguel, Javier, nietos y demás familiares, part. su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pinto. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ ESPÍNDOLA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Sus hijos Luis, José, Sergio, Pedro, Reina Isabel, Marisa y Romina Espíndola, sus nietos Franco, Iara y Juan y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Pinto. Dpto. Aguirre. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.