Cuáles son los desafíos que se vienen para la Argentina en 2019

03/12/2018

El economista más consultado por las empresas de nuestro país, Ricardo Arriazu reflejó que en "el programa (económico) argentino está la idea de tener un déficit primario cero. La primera medida es el impuesto a las exportaciones: el peor que se puede poner. Ese es un impuesto que va a dar u$s 6.600 millones, un punto y medio del PBI".

Sobre cómo juega el ajuste en las provincias, dijo que forma parte de la segunda parte de la estrategia del gobierno para cumplir ese déficit primario cero. "Es no hacer ningún gasto por cuenta de las provincias" que están "en superávit".

"Entonces, lo que dice el Gobierno es que no va a ser el gasto de ellos. Si lo quieren hacer (las provincias), lo hace cada una con su plata".

Y advirtió que en el 2020 "aparecen las renovaciones de Letes, etcétera", y que "está claro que el mundo no nos tiene confianza. Entonces, no hay más alternativa que avanzar de a poco y decir ‘yo voy a cumplir’. En el momento en que empiece a gastar más por razones electorales, se me cae el acuerdo con el Fondo e inmediatamente no tengo financiamiento, y al día siguiente tengo una crisis".

Dólar

Además, sostuvo que "la Argentina necesita un tipo de cambio estable, en términos nominales y reales" y que "para eso, no debemos tener déficit fiscal y manejar el gasto para evitar desequilibrios. Eso es prudente y razonable".

Y sentenció: "A mí me encantaría tener una moneda que sea útil, estable y que no sea instrumento de estafa. La inflación es una estafa". l