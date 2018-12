Luego del G20 vuelven los graves problemas no resueltos de la economía

03/12/2018 -

Si bien hay un reconocimiento de los analistas políticos y económicos sobre la exitosa cumbre del G20, el delicado escenario de la Argentina con crecimiento de la pobreza, alta inflación, caída del empleo y fuerte recesión, obliga al gobierno de Mauricio Macri a concentrarse nuevamente en la realidad cotidiana de la gente.

Para el analista Rosendo Fraga "la Cumbre del G20 es relevante y deja un saldo positivo como país anfitrión; pero es necesario asumir que antes de una semana de la partida de los líderes extranjeros, el tema Boca-River volverá a concentrar la atención de los argentinos y que en las próximas horas el ‘riesgo país’ mostrará cuánto ha servido para reconstruir la credibilidad económica del país".

Asimismo, la ex canciller Susana Malcorra explica que el G20 no significará para el país "una lluvia de inversiones per se", aunque destacó "el hecho de que Argentina sea parte de la agenda internacional es importante". Sin embargo son las empresas las que determinan qué hacer con las inversiones y eso se hace por la previsibilidad del país".

El destacado economista Ricardo Arriazu alerta sobre que "la pregunta para hacernos es si lo que vivimos hoy será temporal o si es un proceso de más largo alcance. La inflación estará en el orden del 45% o 47%, el tipo de cambio se duplicó, la actividad económica va a caer entre 2,2% y 2,5%, hay descontento, la confianza del consumidor cae". Subrayó que "la Argentina tiene siempre el mismo problema: es gastador alcohólico. Gasta de más. Siempre. Para gastar de más, alguien me tiene que prestar".

Si bien sostiene que "con las medidas que se tomaron el programa económico es absolutamente cumplible" (ver nota aparte), hay que "demostrar que alcanza para el déficit, los vencimientos de deuda. Y encima vienen las elecciones. Las elecciones son un problema en base a la incógnita de si voy a cumplir o no".