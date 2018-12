Racing quiere consolidar su liderazgo en Córdoba

Fotos INTENSIDAD. El plantel de Racing se preparó con todo para el duelo de esta noche ante Talleres, en Córdoba, donde se permitirá la presencia de visitantes.

03/12/2018 -

Racing Club visitará hoy a Talleres, desde las 21.30, luego de empatar sin goles como local ante Banfield, para recomponer su liderazgo en la Superliga, en el encuentro que cerrará la 14ta. fecha del certamen.

Por el lado del conjunto dirigido por Eduardo Coudet habrá cambios en la formación inicial respecto de los 11 que jugaron desde el comienzo ante el "Taladro". El ingreso de Iván Pillud por el suspendido Renzo Saravia (cinco amonestaciones) es un cambio obligado que tendrá que hacer el "Chacho", en tanto que el chileno Eugenio Mena jugará por Lucas Orban y Matías Zaracho, recuperado de una lesión, reemplazará a Neri Cardozo.

El conjunto "albiceleste" conservará la final de esta fecha la primera posición aún perdiendo, ya que el escolta Atlético Tucumán cayó este sábado en el clásico tucumano ante San Martín y era el único que podía darle alcance.

Por lo tanto, un triunfo de la "Academia" solidificará su liderazgo en esta Superliga donde sus perseguidores más peligrosos parecen ser por estos días, además de los tucumanos, Defensa y Justicia, único invicto del campeonato, y Huracán.

Por su parte el técnico de Talleres, Juan Pablo Vojvoda no contará con el volante central Andrés Cubas, quien no se recuperó de la lesión muscular que sufrió en el triunfo del equipo ante Argentinos Juniors, y quedó marginado del plantel. El ex Boca será reemplazado por Tomás Pochettino, que volverá tras recuperarse de problemas físicos que lo dejaron al margen en los últimos tres juegos.

El otro cambio que introducirá Vojvoda es el ingreso del peruano Miguel Araujo por Javier Gandolfi en la última línea. El defensor había llegado con lo justo tras jugar con su selección en la fecha FIFA y por eso no tuvo minutos en el encuentro en La Paternal.

Racing encabeza la tabla de posiciones de la Superliga con 30 puntos y Atlético Tucumán quedó con 28 unidades, por el momento en la segunda colocación, mientras que los de Florencio Varela tienen 26.