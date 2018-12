03/12/2018 -

A Martín Benítez no se le fue la calentura con el pitazo definitivo de Herrera y lo dejó claro en cuanto le acercaron los micrófonos. "Pasamos por arriba al finalista de la Libertadores, pero los partidos se ganan con goles", dijo en referencia al encuentro en el que Independiente cayó por 1-0 frente a Boca. Sin embargo, ese textual escondía lo que verdaderamente pensaba y que, minutos después, iba a expresar sin tapujos: "A veces contra los equipos grandes no se puede. Hay un penal que no nos cobran, un gol que nos anulan...".

Lo de Herrera fue polémico. El árbitro fue protagonista de al menos dos jugadas dudosas en las que, a entender los jugadores del Rojo, el perjudicado fue Independiente. Una fue el penal que no le dieron a Romero y la otra el gol que le anularon a Meza por una supuesta carga ilícita sobre Andrada.