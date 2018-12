Menciones al G20 en el exitoso ciclo "Saturday Night Live"

03/12/2018 -

Alec Baldwin regresó al exitoso ciclo de la televisión estadounidense "Saturday Night Live", por la NBC, interpretando al mandatario Donald Trump, cosa que no hacía desde el Día de Acción de Gracias, junto a Ben Stiller y Fred Armisen, en un sketch en el que se mencionó al G20 y la Argentina, según informa el portal de Variety.

En el sketch, Stiller apareció interpretando al ex abogado de Trump, Michael Cohen, mientras que Armisen el príncipe saudí Mohammed bin Salman, Cecily Strong a Melania Trump, Kate McKinnon a Rudy Giuliani y Beck Bennett nada menos que al lider ruso Vladimir Putin.

El Trump de Baldwin se refirió al "apretón de manos del hermano" Putin con el príncipe saudí en el G20, y el grupo cerró el sketch cantando una versión de "Don’t Cry For Me Argentina", de la ópera rock "Evita".

El Trump de Baldwin cambió la letra para decir: "The truth is I’m very guilty / Some little no-

no / and maybe treason / but I kept my promise / oops no I didn’t." ("La verdad es que soy muy culpable / Un poco no-no / quizás traicionero / pero cumplí mi promesa / oops no, no lo hice.").