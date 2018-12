Macri: "Nunca tuvimos con el mundo la relación que tenemos ahora"

Hoy 12:08 -

Tras la cumbre del G20, Mauricio Macri dio una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que hizo una evaluación sobre el encuentro entre los líderes del mundo que se realizó en Buenos Aires.

El Presidente destacó el papel de la Argentina en el G20, pero advirtió que esto "no implica que nuestros problemas hayan desaparecido".

Macri valoró lo experimentado durante estos "días históricos": "Fue una prueba para todos los argentinos. Venimos de muchos años de aislamiento".

Otras frases destacadas:

"Lo que nos resta hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo. Ellos lo dijeron: 'Argentinos, están por el camino correcto', pero hay que tener constancia".

"Nunca antes hubo un nivel de atención a la Argentina como el de ahora. Fue una prueba para todos los argentinos. Venimos de muchos años de aislamiento. Christine Lagarde y el mundo está comprometido en ayudarnos, en acompañarnos".



"Todos tuvimos una oportunidad única. Nos nutrió. No somos los mismos. Acumulamos problemas de 70 años, profundizados en los últimos 15 o 20 años. Lo importante es que nos sirvió para insertarnos en el mundo".

"Este es el camino. Sin hacer pronósticos, trabajando".



Sobre el Superclásico en Madrid

"Pido una profunda reflexión de parte de todos, para entender por qué nos permitimos violencias (en la cancha de fútbol) con las que en el día a día no estamos de acuerdo".

"A mí me parece mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los que escupen a otra persona que tienen al lado, me parece gravísimo. Es muchísimo más grave que lo que pasó en la calle. Eso denota una degradación".

"En horas se liberaron los que portaban molotovs, piedras, mochilas. Tienen que encontrar una forma de interpretar la Justicia en la que los violentos puedan sentir que esto no es un juego y que tiene consecuencias".

"Nosotros no podemos vivir en una ciudad militarizada. No se puede militarizar una Ciudad para jugar un partido de fútbol: la solución no es poner más policías, sino que los que cometen un delito, vayan presos".