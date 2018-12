VIDEO | Di María pidió volver a la selección y cargó contra Icardi

Hoy 18:57 -

Ángel Di María declaró hoy que habló con el actual técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, y que le manifestó que quería "volver" al equipo y que le dejara "abierta" la posibilidad de regresar al plantel.

"Hablé con él (Scaloni) y le dije que quería volver, tanto si él seguía o si se iba o lo que sea, quería que deje abierta mi vuelta a la selección", destacó el rosarino de 30 años.

El jugador del París Saint Germain confesó que intenta "hacer lo mejor" para estar en el equipo "albiceleste" y aseguró que "jamás" le va a decir "que no a esa camiseta que es tan grande para un jugador".

Al ser consultado respecto a las declaraciones de Mauro Icardi sobre la comparación del compañerismo de la camada anterior y la nueva que inició Scaloni, el "Fideo" no se guardó nada: "Me da igual lo que dijo (Icardi). Es difícil hacerte querer por todos desde el primer día. Pero cada uno puede decir y opinar lo que quiera", expresó el delantero del PSG. Y continuó: "Yo solo pienso en lo que a mí me afecta. He estado en el 2010 con gente grande y he estado espectacular, me sentí uno más. En 2014 lo mismo, con grandes y jóvenes. En 2018 fue de la misma manera. Y está en cada uno cómo se siente. Mauro vino una o dos veces con Alejandro (Sabella), una o dos veces con Sampaoli. Es difícil adaptarte desde el primer día o sentirte querido por todos. Si no tenés una continuidad es difícil sentirte en el grupo", contestó.