CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de diciembre de 2018
Por El Liberal
04/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. HURACAN (R)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.15 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE
08.11 YA TE EXTRAÑO
10.20 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
12.44 EL REGALO
15.11 LA CÉLULA
17.35 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
19.36 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 10
23.12 UN DÍA PARA SOBREVIVIR
TCM
08.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.24 LOST
10.56 LA NIÑERA
11.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.45 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
13.05 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
15.02 UNA TORMENTA PERFECTA
17.15 ASESINOS
19.36 LOS FEDERALES
22.00 WATERWORLD
TNT
06.32 AMOR A SEGUNDA VISTA
08.28 SI YO TUVIERA 30
10.21 SHERLOCK HOLMES
12.44 EL IMPLACABLE
14.43 INTENSA MENTE
16.31 OZ. EL PODEROSO
19.00 AL FILO DEL MAÑANA
21.05 PASANTE DE MODA
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.36 DESTINO FINAL 5
SPACE
06.20 22 MINUTOS
07.39 EL REY ARTURO
09.54 TWISTER
12.03 AL ROJO VIVO
14.04 EL GUERRERO ROJO
15.51 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
17.52 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER
19.47 CHAPPIE
22.00 SPL3. PARADOJA
23.57 SOLDADO UNIVERSAL. EL REGRESO
CINECANAL
11.02 MARMADUKE
12.05 EL DRAGÓN DE NAVIDAD
14.00 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
16.00 LOCO POR MARY
18.00 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA
20.20 UN NIÑERO SINVERGÜENZA
22.00 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 DOS POLICÍAS REBELDES
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
A DÓNDE IR
FÓRUM CENTRO DE CONVENCIONES SANTIAGO DEL ESTERO
(PERÚ 511)
HOY, A LAS 21.30, MARTÍN CIRIO, MÁS CONOCIDO COMO “LA FARAONA” PRESENTARÁ POR PRIMERA SU SHOW DE STAND UP POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA PROVINCIA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 7, A LAS 23, EL GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO ARGAÑARAZ.
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 05/12- 15:00 (Cast) 17:20
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 05/12 19:20 (Cast) 22:00
(Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 05/12 14:00 (Cast) 16:35
(Cast)
ROBIN HOOD (2D)
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 05/12 20:00 (Cast) 22:25
(Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 05/12 16:00 (Cast) 18:00
(Cast) 20:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 05/12 22:00 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
HASTA EL 05/12 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
LA CHICA DE LA
TELARAÑA
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 05/12 (Cast) 17:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 05/12 19:10 (Cast) 21:50
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
ATPA 13 AÑOS - CASTELLANO
2D 20
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
ATPA 13 AÑOS CASTELLANO 2D
17:30- 20:15- 22:40-
EL GRINCH 2D ATP
CASTELLANO 2D 18:30
EL GRINCH 3D ATP
CASTELLANO 3D 20:30
ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50 SUBTITULADA
2D 22:50 - (SÓLO JUEVES)
BURN THE STAGE:LA PELÍCULA
SUBTITULADA 2D 17:30-
19:30 - 21:30- (SÓLO JUEVES) SUBTITULADA
2D 17:30- (Solo sábado)