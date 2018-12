CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de diciembre de 2018

04/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. HURACAN (R)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO





PELÍCULAS

CINEMAX

06.15 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE

08.11 YA TE EXTRAÑO

10.20 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

12.44 EL REGALO

15.11 LA CÉLULA

17.35 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

19.36 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 10

23.12 UN DÍA PARA SOBREVIVIR





TCM

08.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.24 LOST

10.56 LA NIÑERA

11.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.45 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

13.05 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

15.02 UNA TORMENTA PERFECTA

17.15 ASESINOS

19.36 LOS FEDERALES

22.00 WATERWORLD

TNT

06.32 AMOR A SEGUNDA VISTA

08.28 SI YO TUVIERA 30

10.21 SHERLOCK HOLMES

12.44 EL IMPLACABLE

14.43 INTENSA MENTE

16.31 OZ. EL PODEROSO

19.00 AL FILO DEL MAÑANA

21.05 PASANTE DE MODA

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.36 DESTINO FINAL 5

SPACE

06.20 22 MINUTOS

07.39 EL REY ARTURO

09.54 TWISTER

12.03 AL ROJO VIVO

14.04 EL GUERRERO ROJO

15.51 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

17.52 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

19.47 CHAPPIE

22.00 SPL3. PARADOJA

23.57 SOLDADO UNIVERSAL. EL REGRESO

CINECANAL

11.02 MARMADUKE

12.05 EL DRAGÓN DE NAVIDAD

14.00 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

16.00 LOCO POR MARY

18.00 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA

20.20 UN NIÑERO SINVERGÜENZA

22.00 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 DOS POLICÍAS REBELDES

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL





A DÓNDE IR

FÓRUM CENTRO DE CONVENCIONES SANTIAGO DEL ESTERO

(PERÚ 511)

HOY, A LAS 21.30, MARTÍN CIRIO, MÁS CONOCIDO COMO “LA FARAONA” PRESENTARÁ POR PRIMERA SU SHOW DE STAND UP POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA PROVINCIA.





CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 7, A LAS 23, EL GRUPO SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA “LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO ARGAÑARAZ.





SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).





CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 05/12- 15:00 (Cast) 17:20

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 05/12 19:20 (Cast) 22:00

(Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 05/12 14:00 (Cast) 16:35

(Cast)

ROBIN HOOD (2D)

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/12 20:00 (Cast) 22:25

(Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 05/12 16:00 (Cast) 18:00

(Cast) 20:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 05/12 22:00 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

HASTA EL 05/12 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

LA CHICA DE LA

TELARAÑA

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 05/12 (Cast) 17:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 05/12 19:10 (Cast) 21:50

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

ATPA 13 AÑOS - CASTELLANO

2D 20

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

ATPA 13 AÑOS CASTELLANO 2D

17:30- 20:15- 22:40-

EL GRINCH 2D ATP

CASTELLANO 2D 18:30

EL GRINCH 3D ATP

CASTELLANO 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50 SUBTITULADA

2D 22:50 - (SÓLO JUEVES)

BURN THE STAGE:LA PELÍCULA

SUBTITULADA 2D 17:30-

19:30 - 21:30- (SÓLO JUEVES) SUBTITULADA

2D 17:30- (Solo sábado)