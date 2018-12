FÚNEBRES | 4 de diciembre de 2018

04/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

Miguel Ángel Coria (La Banda)

Ricardo Nicolás Coseano Martínez (Fernández)

Ana María Luna

Selva Mabel Maud

Gualberto Bravo (La Banda)

Asencio Antonio Loto (Clodomira)

Roque Jacinto Orellana (La Banda)

Sepelios Participaciones

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Dios es mi salvación, partiste hacia El para cobijarse en su regazo. Dianita querida: La luz que irradiabas se apagó para tus hijos de la naturaleza "Los Animales". Dama proba, maternal, amorosisima, única. Profesional con respeto y mayuscula, gracias por ser en la tierra la hada madrina de nuestras mascotas, no te olvidaremos jamás. Graciela y Teresa Adauto. Elevan oraciones en su memoria.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Negra y Meki Llugdar participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Diana, excelente profesional de su familia Canina. Acompañan con tristeza y dolor a todos sus familiares incluido el Staff de la Veterinaria Mendoza. Ha dejado de sufrir, descansa en paz.

ALONSO DE MEDINA, DIANA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Diana, gracias por tu excelencia profesional y por el trato ameno, dulce y cordial hacia todos los que tuvimos el privilegio de conocerte, siempre fuiste la mejor veterinaria de Santiago. Siempre la llevaremos en nuestros corazones. María Inés Acuña Boix y sus tres hijos felinos acompañan al Dr. Gustavo Medina y demás familiares y a todo el personal de la Veterinaria Mendoza por la irreparable pérdida. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Querida vecina y amiga Loly. Que el amado Jesus ha recibido a tu esposo en el Cielo, lo lleve a la vida plena y descanse en paz. Rogamos resignación cristiana a sus hijos y demás deudos. Flia. de Titi y Héctor Rebullida.

CÓRDOBA, SEGUNDA AUDELINA (q.e.p.d) Falleció el 3/12/18|. Su hija Mirta Córdoba, h. pol. Victoriano Villanueva, nietos Yudit y Keila y hnos. de la Iglesia del Ministerio Cristiano Betel, participan su fallec. y sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio de Luján. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CRUZ, JUANA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su familia del corazón que nunca la olvidará: Clara Álvarez, Juan Baustista Salera e hijos Constanza y José Luis, Juan Bautista, Emiliano y Nicolás, Manuel Augusto y Ramón Álvarez lamentan su partida y elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/18|. Querida Ana María, Nati y Juan y demás familiares pocas veces en mi vida he sentido el dolor y la pena como esta vez por la partida de Susy. Nos queríamos no como hermanas, nos queríamos como madre e hija; era una gran mujer. Nunca le conocí un día malo y mucho menos cuando se encontraba con alguien que conocía. Hoy, su alma está repartiendo sonrisas entre los que nos precedieron porque ése era su temperamento. Estoy con todos ustedes y con Susy en mi corazón. Nati querida: has sacado de tu madre no sólo su belleza sino su bondad y tienes un gran compañero. Rezo por todos ustedes porque el alma de Susy está al lado de La Divina Misericordia. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

ENRRIQUE, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Héctor Audino Zerda y demás familiares, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (VECO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Santiago Electricidad y Santiago Iluminación, propietarios y empleados participan con gran dolor el fallecimiento de su viajante y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, HÉCTOR REINALDO (Veco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Lito Nazario y familia, despiden a su amigo Veco y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Su hijo Carlos Miguel Sisti Luna, su hija politica Marine Diaz su nieta Pilar y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Mami: Te fuiste junto a las personas que mas querias, dejnándonos un inmenso dolor, ya podras descansar tranquila. Junto a ellos. Madre querida, te agradezco por haber cuidado 36 años de mí y se que los seguiras haciendo desde donde estés. Su hijo Carlos, su hija política Mariné y su nieta Pilar. Te amo con todo mi corazon, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

LUNA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Descansa Ani. "Dejaste de estar con nosotras, para estar en nosotras". Para siempre en nuestras memorias y afectos. Sabemos que ya estás en compañía de nuestros padres y hermanas. Ya puedes descansar Ani. Sus hermanas: Susana, Dora, Teresa, Claudia, sus sobrinos Dani, Oscar, Juampi, Alvaro, Lili, Nico y Facu, sobrinos nietos Matheo, Valentino, hnos politicos Cachi Nasif, Hugo Almendra Toledo, part. su fallecimiento, casa de duelo Entre Rios 576 y serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

LUNA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Querida hermana!!. La muerte se ha llevado tu cuerpo, pero tu espíritu sigue con nosotros. Su hermana Claudia, hermano político Cachi Nasif, sobrinos Daniel, Juan, Alvaro, Nicolás y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

LUNA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. La comunidad del colegio Sec. Domingo f. Sarmiento, participa el fallecimiento de la hermana de la docente de nuestra casa Prof. Teresa Luna, rogando unas pronta resignación ante irreparable pérdida.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Su hermano Elías (Chacho), junto a tus sobrinas Monica, Ana, y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y oraciones para que descanses en paz.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d) Falleció el 3/12/18|. Su hermano José Maud, sobrinos Yamil y Elsa Maud, su hna pol. Elena Aguirre y demás fliares. partic. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Tía Selva que descanses en paz. Te queremos mucho. Sus sobrinos Yamil y Elsa Maud, su hermano Jose Maud y su cuñada Elena Aguirre, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados ayer a las 17 en el cementerio La Piedad.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Alicia Fernández de Brin y sus hijos Bibi, Alicia, Carmen y Guillermo, acompañan a la flia., en su dolor y ofrecen oraciones en su memoria.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Guillermo Brin, Cecilia Maud y sus hijos Joaquin, Maria Cecilia, Sofia y Maria Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento y oraciones por su descanso en paz.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Susana Abud, Ricardo Cruz, sus hijos Gonzalo, Florencia y Valentina, participan con profundo dolor la partida de su querida tia Selva. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Hugo Abud y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Selva. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. La promocion 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa el fallecimiento de su ex-compañera Prof. Selva Maud y acompaña con afecto a sus familiares. Ruega una oración en su memoria.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. El Grupo de amigos "Juntos en la vida", participan con dolor el fallecimiento de nuestra amiga Selva. Elevamos oraciones en su memoria.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Ana Monfrini, Rosa Fantoni y Elba Espínola, sus colegas en UCSE, participansu regreso a la Casa del Señor.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Inés Castro y su hijo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Selva, Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. El 5º año "A" de la promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano despide con gran dolor a su querida compañera Selva y ruega al Señor brille para ella la Luz que no tiene fin.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Edith Guardo de Perea participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga muy querida y ex compañera de estudios secundarios, promoción 1954. Todas la extrañaremos hasta el feliz reencuentro ante Dios.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Poli Nasser participa con dolor el fallecimiento de su compañera y amiga Selvita Maud, pide al Señor la tenga en su compañía junto a sus ángeles y santos.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. "Dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan". La comunidad "Luz y Esperanza" de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesus participa con profundo dolor la partida de su hermana en Cristo, Selvita y acompañan a su familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su tío Miguel Ángel Llinás y familia, acompañan en estos angustiosos momentos.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Virginia Sica, acompaña con gran cariño a sus abuelos Luis y Cristina, a sus papás, tíos, primos y demás familiares esperando que Cande los llene de amor.

SALVATIERRA VDA. DE DELFINO, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Segundo Castillo y flia., Reina Castillo de Martinez y flia., participan con gran tristeza el fallecimiento de nuestra querida vecina y amiga Rosita. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIANO, MARÍA EDID (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Los compañeros de Cómputos, personal directivo, tecnico, administrativo, contable y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de María Inés y César. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, GUALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Su esposa Ada Blanca Ledesma sus hijos Mercedes, Marta, Mario, Rudy, Estela h. políticos Samuel, Alvino, Marisa, Estela, Marcelo, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Misericordia Cob. Iosep servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. " Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su esposa Isolina Leguizamón, sus hijos Miguel y Rubén Coria, su hija política Verónica Costas, sus nietos Anabel y Mariano Coria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Misericordia. Rogamos oraciones en su memoria.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Sus hijos Ruben y Miguel Angel, h. politica Verónica nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Su hermano político Juan A. Leguizamón, su esposa Nélida Josefina Neirot, sus hijos Sandra, Walter, Juan y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Socios, Bioquimicos, personal técnico y administrativo de I.B.A.C. SRL, participan con profunda tristeza el fallecimiento del Sr. padre de su compañero Miguel y acompañan a él y su familia en el dolor que produce tan irreparable pérdida. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. El Reino de los Cielos lo recibirá con honores por su vida ejemplar y el amor incondicional que supo brindar a su amada familia y seres queridos. Que el Señor les brinde el descanso eterno''. Los amigos de su hijo Miguel: Carlos, Iván y Tania Toledo; Mariela, Adriana, Raúl y Ana Lizondo, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo una pronta resignación y fortaleza a su familia.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Rubén Coronel, Nilda Arismendi e hijos, acompañan a nuestro amigo Miguel en estos momentos de dolor por el fallecimiento de su padre. Elevamos oraciones en su memoria.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. La Sociedad de Folcloristas Santiagueños y Biblioteca Pablo R. Trullenque, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro amigo y colaborador Sr. Miguel Coria. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Julia Gallardo, lamenta profundamente el fallecimiento del papá de su amigo Miguel Coria. Rogando oraciones en su memoria.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. Los amigos de la Danza...Conejo, Ale, Beto, Chiquie, Colo, Eva, Ramón y Silvia, participan del fallecimiento del padre de su gran Amigo Miguel y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ORELLANA, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Su esposa Graciela Lescano, sus hijos Silvio, Teresa, Barbara, Lucia, Jose, Juan, Vanesa, Leopoldo, Monica y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio La Misericordia Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

SUÁREZ, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. La comunidad educativa de la Escuela de Reeducacion y Rehabilitacion Sagrado Corazón de Jesús, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de nuestra compañera Laura Vanesa. "Que brille para él, la luz que no tiene fin".

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Rectoria del Agrupamiento Nº 86047 de Luján, junto al personal docente participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Prof. Alejandra Revainera. Ruega oraciones en su memoria.

BAGNOLI DE REVAINERA, LILIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardin de Infantes Nº 805 participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Miriam Revainera. Ruegan oraciones en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. "Señor ya está ante ti, donde solo hay paz y felicidad, recibe a este ser maravilloso y has que brille para él la luz que no tiene fin", Sus compañeros de 4º "B" de la escuela Piloto Nº 1 M.S.V., sus padres y preceptora Edith participando con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Marta y familia en este difícil momento.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. La comunidad educativa de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio S. Victoria" participa con dolor el fallecimiento de su alumno de 4º "B" y ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso, y por la pronta y cristina resignación de sus seres queridos.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. José Ricardo Colombo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones al cielo rogando por su eterno descanso.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Roberto Guillermo Colombo, José Bautista Colombo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones el cielo, rogando por su eterno descanso.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. "Brilla y descansa eternamente. Dios se llevó un ángel, y en el cielo te recibió tu querido padre, desde allí nos enviaran las fuerzas necesarias a tu madre, familia y amigos para que puedan salir adelante. No nos sueltes nunca de la mano, que siempre te vamos a recordar. Visítanos de vez en cuando que la "promo" te va a estar esperando. Te amamos "Coxi", sos clave y eterno" Sus amigos y compañeros participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. La comisión directiva de ADEM, y afiliadas/os participan con profundo pesar del fallecimiento del hijo de su colega Prof. Marta Martínez. Elevan una oración en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Norma Abdala de Matarazzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Dr. Néstor O. Matarazzo y familia y Ariel Luis Matarazzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Los amigos de su querida madre Marta y demás familiares; Luis Alberto Fernández, (Lucho) participan con infinito dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. El intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Araujo, miembros del Poder Ejecutivo y el personal municipal, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su desconsolada madre Marta Martínez y a sus tíos Liliana y Rubén ante tan irreparable pérdida.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí aunque esté muerto vivirá". Roberto Nuno, su esposa Estela Maris Castillo, sus hijos Roberto Merish y flia., Vivana Marcela y flia. Stella Maris y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la familia amiga y piden pronta resignación a toda la familia y elevan una oración en su querida memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Viviana Marcela Nuno y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de la amiga y compañera de la tía Marcela, pidiendo una oración y pronta resginación para toda la familia.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. "Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme". Stella Maris Nuno y Roberto Merish Nuno y respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Marta, piden resignación y fortaleza en este difícil momento a toda la familia y ruegan una oración en su querida memoria.

COSEANO MARTINEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernandez participa con dolor el fallecimiento del sobrino de la secretaria parlamentaria Sra. Liliana Martinez y acompañan a su madre Marta y a su tío Ruben en tan doloroso momento.

LOTO, ASENCIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el .3/12/18|. Su esposa Elsa Suárez, sus hijos Ruben, Sandra, Ramona, sus nietos Gabriel, Daniel, Noelia, Matias, Ivan, hijos politicos Jose, Gustavo y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cemenmterio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailin (s.v.) Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

MARTÍNEZ, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. La Sra. intendente de Suncho Corral María Estela Protti, los empleados municipales, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Doctor Jorge Fiad y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento acompañamos en su dolor a hijos nietos y demás familiares elevamos plegarias por su descanso eterno. (Loreto).

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Elsa Estela Daher y sus hijos, sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

Invitación a Misa

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Hoy a un mes de tu partida no sabes el vacio que dejaste en nuestros corazones y en nuestra casa, pero sabemos que estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Su esposa Mary, sus hijos Verónica y Coco, sus nietos y demas familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

SGOIFO, MARIANO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/10|. Sus padres Gustavo y Negrita; sus hermanos, sobrinos, su ahijada Brisa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia San José del Bº Belgrano, para rogar por la paz de su alma, al cumplirse ocho años de su fallecimiento.

DÍAZ, REINALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Tío: tu lucha por la vida, tu fortaleza quedarán grabadas en nuestras mentes y corazones. Sus sobrinos: Eddy, Domingo Lami, sobrinos nietos Franklin Lami, Alexia Lami, Miguel Enrico y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a la 20:30 hs, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Recordatorios

ROBLES, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/01|. Papá, hoy se cumple un año más de tu partida junto a Dios y nosotros aquí te extrañamos como si fuera ayer que nos dejaste, pero sé que desde allí nos proteges. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que te dé el descanso y la paz eterna. Sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos lo recuerdan a diecisiete años de su partida. Se ruega oraciones en su memoria.