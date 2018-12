"Estamos con mucha expectativa de que llegue el día"

Fotos SATISFACCIÓN. Adrián Capelli está próximo a cumplir un año en el club y dijo estar agradecido por la oportunidad.

04/12/2018 -

Adrián Capelli prepara el debut de Olímpico en la Liga Nacional y habló de la llegada de refuerzos para cubrir las bajas del brasileño Caio Torres y del uruguayo Sebastián Vázquez.

Tras la práctica de anoche en el Vicente Rosales, el entrenador bonaerense empezó a palpitar el partido del sábado ante Obras.

"Cada vez falta menos. Se hizo largo, pero bueno.... Estamos con mucha expectativa, esperando que llegue el día sábado para arrancar la Liga Nacional", declaró entusiasmado.

Al ser consultado acerca de qué necesita el equipo, comentó: "Estamos buscando un 2 (escolta) y un 5 (pívot). También un poquito ansioso por ese lado de poder encontrarlos lo antes posible para que se puedan sumar al equipo".

Con respecto a Vázquez, opinó: "A Seba realmente desearle lo mejor, porque es una gran persona y siempre ha estado a disposición del equipo. Son decisiones consensuadas con los dirigentes. Y apuntando siempre a lo mejor para el equipo".

Sobre Torres, señaló: "Caio igual que Seba es un gran profesional y una excelente persona, que no han faltado nunca y han entrenado siempre sin ningún tipo de problemas. Lamentablemente después del Súper 20 tenía una cláusula en el contrato que no se pudo negociar y se tomó la decisión de que no continúe en el equipo".

Capelli también realizó un balance de la participación de Olímpico en el Súper 20. "El equipo fue de menor a mayor. Empezamos con algunos inconvenientes por lesiones, hicimos también algunos movimientos y el equipo mejoró mucho, pero nos quedamos a un pasito del cuadrangular final. No tengo dudas de que el balance fue bueno, pero la Liga es un torneo completamente diferente y ojalá que nos podamos reforzar con esas dos fichas que quedan de la mejor manera".

Las ausencias de Torres y Vázquez se suman a la de Jeremiah Massey, que se está recuperando de un desgarro. "Es fundamental que Jay se pueda recuperar. Desde que terminó el Súper 20 no entrenó más. Sí está haciendo diferenciado con el equipo, está evolucionando. Ojalá que pueda llegar y que lo podamos contar para el fin de semana. No es fácil entrenar con tres fichas menos mayores e incluso Luciano Ortiz tampoco ha podido entrenar con un problemita físico", comentó el coach del Negro bandeño.

En pocos días, Capelli cumplirá su primer año en el club. "Estoy feliz, muy agradecido a la gente de Olímpico que confió en mí y a Oscar (Ledesma Abdala) que un par de años atrás me había llamado. Estoy muy cómodo en la ciudad, la gente me hace sentir muy bien. No tengo dudas de que fue positivo venir", indicó.