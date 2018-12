Pablo Moyano descargó su bronca contra Macri

Fotos CRÍTICAS. Pablo Moyano no dudó en responsabilizar a Macri con los resultados del Rojo.

Independiente todavía está masticando bronca por el partido que perdió el domingo ante Boca por 1 a 0 y con un polémico arbitraje de Darío Herrera. Y en Avellaneda ayer se escucharon voces de protesta y entre ellas estuvo la del vicepresidente Pablo Moyano que culpó al presidente Mauricio Macri y a su par de la AFA, Claudio Tapia por la derrota del "Rojo" ante el "Xeneize".

"Es una clara persecución política del gobierno nacional a través del presidente de la AFA a los clubes que conducen Hugo y Pablo Moyano. No solo a través de los fallos arbitrales, sino también desde las causas judiciales", denunció el dirigente gremial en una entrevista con TyC Sports.

Para Moyano, "es una persecución política y deportiva", y recordó que "hubo once allanamientos en Independiente a partir de las declaraciones de un delincuente que está detenido ("Bebote" Álvarez)".

"Está todo mezclado lo político y lo deportivo. Hoy el presidente de Independiente es el principal opositor político al gobierno nacional por el modelo económico. Llega un momento que hay que salir a decir estas cosas. Nosotros les respondemos a los socios de Independiente que nos dieron su voto. Estamos cansados de que Independiente sea perjudicado por la intromisión política", insistió.

Federico Beligoy

Otro de los que habló en la jornada de ayer fue el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy.

¿Qué dijo al respecto?, "Hay que dejar en claro que los árbitros argentinos no le meten la mano en el bolsillo a nadie. Y si lo saben, que no lo digan públicamente. Que lo hagan personalmente así sabemos dónde poner el foco", expresó Beligoy en respuesta a las duras acusaciones del entrenador Ariel Holan que afirmó que a "Independiente le metieron la mano en el bolsillo".

"Veremos qué determinación tomamos en base al arbitraje de Herrera, pero no está bueno generar un clima de sospecha. Yo me hago cargo y tengo culpa de que el arbitraje no haya salido de la mejor manera", añadió Beligoy.