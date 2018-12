Otra noche de acción para los equipos de la NBA Santiagueña

04/12/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos de los torneos organizados que llevan el nombre de Tarjeta Sol y que organiza la NBA Santiagueña.

Por el Torneo de Primera se cumplirá la siguiente programación: en Asociación de Veteranos, Gimnasia y Esgrima vs. Del Pino; en Villa Constantina, La Villa Básquet vs. Yanasus; en Coronel Borges, Borges vs. Mariano Moreno.

Por el Torneo de Ascenso, en el Club Antonio Tagliavini se enfrentarán Amigos del Sur y Huaico Hondo A.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa.

El ganador del partido entre Gimnasia y Esgrima y Del Pino enfrentará en cuartos de final a Lotería Santiagueña.