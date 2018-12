Fotos Se corrió el premio Coronación en Añatuya el fin de semana

04/12/2018 -

AÑATUYA, General Taboada (C) En el Aeroclub local se disputó el Gran Premio Coronación del Campeonato Zonal de Motociclismo de Óvalo del Sudeste Santiagueño. La s a c t i v idade s s e desarrollaron la noche del sábado y la madrugada del domingo. Estos fueron los resultados en cada categoría. Minimotos: 1º Tiziano Frau (Añatuya); 2º Valentín Ponce (Ceres, Santa Fe), 3º Nahuel Crespín (Bandera). Ca t e g o r í a 50 pr o - mocionales: 1º Tiziano Frau, 2ª Antonella Sánchez (Añatuya), 3º Nahuel Crespín (Bandera). 50 libre: 1º Valentino Valdez (Añatuya), 2º Leonel Bravo (Añatuya). 110 libre: 1º Luis González (Añatuya), 2º Facundo Portillo (Tucumán), 3º Denis Morton (Los Juríes). 110 Standar: 1º Fabricio Salrach (La Banda), 2º Pablo Torres (Añatuya), 3º Gabriel Maldonado (Añatuya). E n la categoría 110 mejorado pesados: 1º Fabr i c i o Sa l r a ch, 2º Marcos Díaz (La Banda), 3º Denis Morton (Los Juríes). 110 mejorado livianos: 1º Pablo Herrera (Tucumán). CG 125: 1º Luis González (Añatuya) y 2º Franco Villarreal (Añatuya). Fuerza libre: 1º Marcos Díaz, 2º Agustín Cejas (Añatuya), 3º Gaston Falappa (Añatuya). Graduados: 1º Carlos Avido (Santiago), 2º Facundo Portillo (Tucumán), 3º Martín Ruiz (Añatuya).