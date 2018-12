Una ex Bandana se "reencontró" con su voz

Fotos Virginia Da Cunha forma parte del inconsciente colectivo de muchas jóvenes, desde su explosión en Bandana. Hace tiempo que intenta hacer ese camino en solitario.

La cantante Virginia Da Cunha, ex integrante del grupo Bandana, afirmó estar atravesando una etapa personal y profesional de "regreso a las raíces", en la que volvió a poner "a Dios y a la familia en el centro de la vida, luego de andar detrás de logros", lo que le permite revalorizar su experiencia en el popular grupo femenino y reconciliar su pasado con su presente artístico.

"Encontré mi voz en medio de todas las voces que nos invaden", sintetizó en diálogo con Télam la artista, quien como ejemplo cabal de su presente anticipó que el 8 de diciembre lanzará a través de plataformas digitales una nueva canción en la que vuelve a cantar en castellano, luego de varios años de hacerlo en inglés.

La vocalista alcanzó la popularidad en 2001, con apenas 20 años, cuando fue elegida entre miles de concursantes en el programa televisivo "Popstars" para formar parte del quinteto Bandana.

Tras un fenomenal éxito comercial, que incluyó récords de ventas de discos y tickets para shows, y hasta el lanzamiento de una película, "Vivir intentando", en 2003, que tenía al quinteto como protagonista, el grupo se disolvió y Da Cunha siguió su camino con el proyecto "Virgin Pancakes", al que le sucedió un emprendimiento personal como DJ.

"La vida misma me fue llevando a eso. Pude explorar mucho el mundo, alimenté mucho la vida exterior. Uno empieza a ambicionar logros para construir una imagen más que para alcanzar la felicidad. Uno sigue en pos de logros y cuando los alcanza se da cuenta que hay un vacío", señaló Virginia.

Sobre su etapa con "Bandana", Da Cunha reflexionó: "Sin dudas, ese comienzo me puso en un lugar en el que asumí una responsabilidad que no era real. Tenía que mantener una imagen porque me estaban mirando. Yo salí de Bandana con mucho enojo, mucha rebeldía. Ahora puedo decir que encontré mi voz en medio de todas las voces que nos invaden".

Y si de rescatar lo positivo se trata, la ex Bandana recordó: "La importancia de alegrar al otro, que es algo que trato de mantener. Aún hoy me cruzo con gente que me recuerda y me dice que mi música fue su infancia. Al tener que seguir las reglas del negocio aprendí mucho. El mundo funciona así y uno tiene que aprender a convivir con eso. Tenía una inocencia e ingenuidad respecto al mundo, y aprendí a protegerme del mundo real".

Y agregó: "Mi regreso a las raíces es también un volver a la mujer que soy, luego de una etapa de rebeldía".