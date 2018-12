"El jurado demostró un desconocimiento absoluto del folclore"

Fotos Miguel Serrano brindó su opinión.

Hoy 12:19 -

El profesor Miguel Serrano, también habló de las repercusiones que tuvo el baile de Cinthia Fernández en la gala de folclore de Showmatch y apuntó con dureza contra el jurado.

"El Huayra Muyoj es una danza con significado. Quiere decir viento redondo o remolino. Por eso, su baile está compuesto por giros y contragiros y son los saludos los que `calman el viento´ y luego vuelven con todo. Es una danza muy tradicional de nuestra provincia", explicó.

Y luego, habló de las devoluciones: "El jurado demostró un desconocimiento absoluto de las danzas folclóricas. No tienen idea de lo que significa ni mucho menos de las características. En mi opinión persona, es una falta de respeto a nuestras tradiciones, no hay devoluciones conceptuales porque no conocen".

Por último dijo que no le gustó el baile, ya que estuvo fuera de ritmo y sin marcar el paso.