VIDEO | La indignante defensa del hijo de la fiscal acusado de abuso

Fotos La causa fue caratulada como "averiguación de delito".

Rodrigo Eguillor (24), es hijo de una fiscal y desde hace unos días se encuentra en el centro de la polémica por una grave denuncia de abuso en su contra. Hay un video en el que se lo puede ver tomando del cuello a la joven e intentándola hacerla pasar del balcón a la habitación de nuevo.

Debido a las repercusiones, el joven decidió realizar una transmisión en vivo en Instagram y el escándalo fue peor por sus acusaciones discriminatorias.

Dijo que la salvó de un suicidio y que no necesitaba tener relaciones sexuales con ella "que es de Ituzaingó" porque el sólo se acuesta con modelos.

Eguillor tildó de "gato del conurbano" a la joven y la acusó de querer sacarle plata. Sus frases generaron bronca e indignación: se refirió a la denunciante como "flojita de tanga y depresiva" y aseguró que era demasiado "fachero" como para tener que violar.

Sobre el video del balcón en que se lo muestra tratando de hacer que la joven ingrese a la habitación, dijo: "Empezaron a venir los bomberos la policía, la familia. Le digo 'por favor no te tires, te juro, nos vamos a Miami, a Europa, por favor no te tires'".

Por otro lado dijo que el momento que pasa es merecido por no haber actuado correctamente con las mujeres: "Me lo merezco por pito duro. Este año estuve con millones de minas y en realidad no tendría que haber hecho eso. Y ahora estoy con una mina por semana y hasta ahí. Ni siquiera tengo ganas de estar con minas. Si vos me decís, que soy un pibe rarito que no tiene facha y necesito violarme minas, está bien, pero no soy eso y nunca violé en mi vida a una mina ni le pegué, aunque sí las maltraté verbalmente y emocionalmente".

En tanto, la mamá del acusado, la fiscal Martínez Castro, dijo "no tener ninguna voluntad" de ser vinculada al escándalo y consideró que la Justicia deberá accionar como debe".