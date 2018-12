Santiago, listo para partir mañana rumbo a Corrientes

05/12/2018 -

El entrenador Duncan Forrester confirmó el plantel definitivo que representará este fin de semana a Santiago del Estero en una nueva edición del Seven de la República que se jugará en las instalaciones del club Estudiantes de Paraná, Entre Ríos.

Mientras tanto el seleccionado femenino también dirá presente en el Seven, que contará con la participación de doce seleccionados. Santiago integrará la Zona A con Buenos Aires y Entre Ríos.

Los 12 jugadores que viajarán mañana serán Adrián Arévalo (Old Lions) , Leandro Castillo (Santiago Rugby), Carlos Coronel (Old Lions), Facundo Leiva (Old Lions), Gonzalo Mansilla (Lawn Tennis), Augusto Mirolo (Lawn Tennis), Juan P. Mirolo (Lawn Tennis), Aníbal Panceyra (Old Lions), Juan Pedemonte (Lawn Tennis), Nicolás Roger (Lawn Tennis), Carlos Sánchez (Lawn Tennis) y Luciano Zalazar (Old Lions).