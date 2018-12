Huracán, a semifinales en Cadetes

05/12/2018 -

Huracán venció anoche a Olímpico por 69 a 59 y se convirtió en semifinalista de la categoría Cadetes del Clausura, que organiza la Asociación Capitalina.

El "Globito" se apoyó en las destacadas actuaciones de Falcioni, Barraza y Ordóñez para sacar adelante un juego complicado, barrer la serie y meterse entre los cuatro mejores.

Su próximo rival será Belgrano Verde, que dejó en el camino a Belgrano Blanco.

Esta noche se cumplirá la siguiente programación: Belgrano Verde (0) vs. Nicolás Avellaneda (1), en Infantiles; Belgrano Verde (0) vs. Jorge Newbery (1), en Mayores; Sportivo Colón (0) vs. Quimsa (1), en Mayores. Los partidos comenzarán a las 20.15 y 22.