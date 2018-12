Tiene otras causas

05/12/2018 -

Rodrigo Eguillor emitió un video en vivo a través de Instagram, en el que dijo que la chica había tenido un brote, que quería suicidarse y que él había intervenido para salvarla. "¿Quieren saber cómo es la historia? Si quieren saber cómo es la historia, posta, posta, si quieren que les diga la posta, se las cuento. Si no, sigan hablando y díganme ‘violín’ y todo eso. Total, no tienen ninguna prueba. No hay ninguna causa en judiciales", dijo el acusado. Al conocerse la denuncia, hubo otras mujeres que a través de las redes sociales lo acusaron de maltrato. Fuentes judiciales confirmaron que Eguillor tiene otras dos causas: una por amenazas en una fiscalía de Monte Chingolo y otra por grooming. La causa por el hecho ocurrido en San Telmo, caratulada como "averiguación de ilícito", es investigada por la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 22, a cargo de Eduardo Cubría, y el Juzgado Nº 48 de Alicia Iermini.