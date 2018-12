Ruiz Alvelda: "Alienta el problema del gatillo fácil"

05/12/2018 -

Guillermo Ruiz Alvelda, abogado penalista y docente universitario, advirtió que el nuevo protocolo de uso de armas por parte de las fuerzas federales puede chocar con el Código Penal. Además, sostuvo que alienta "el problema del gatillo fácil".

"Es una decisión ministerial que respeto, pero no la comparto porque parte de premisas falsas y que está diciendo lo que la ley, no hablo de un reglamento policial, no dice", cuestionó el letrado.

En diálogo con Radio Panorama, Ruiz Alvelda recordó que el país adhirió a tratados internacionales donde se pronuncian por "la defensa de la vida, tenemos una Constitución que refleja igual principio, tenemos el Código Penal que todavía sanciona una serie de situaciones como homicidios, lesiones y demás, que están por encima de un reglamento interno para fuerzas de seguridad federal, con lo cual puede haber una violación o un choque entre lo que hoy la ministra (Patricia Bullrich) da como posibilidad de acción, frente a la sanción penal posterior". El abogado señaló que como muchos ya se manifestaron, "como que este reglamento está alentando el problema del gatillo fácil, es decir el policía que dispara en condiciones donde no es necesario o indispensable el uso de un arma letal o de fuego".