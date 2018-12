Diana Conti y Rocío Alconada coincidieron en que el uso del arma representa "un retroceso"

05/12/2018 -

El polémico Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego, que dispuso el Gobierno nacional, generó un fuerte rechazo de distintas personalidades de la política, tal es el caso de la ex diputada nacional y especialista en Derecho Penal, Diana Conti, quien resaltó que "alentar desde el poder institucional ese tipo de prácticas, puede tener consecuencias muy lamentables".

Así lo señaló en diálogo con EL LIBERAL, al ahondar: "Es repudiable que desde una alta esfera como lo es el Gobierno nacional, y en particular del Ministerio de Seguridad, aliente la posibilidad del uso de arma concreto por parte de los funcionarios policiales, incluso cuando no haya agresión previa, y sin dar voz de alto". Consideró que "más allá del reclamo de seguridad que existe, todos queremos que no exista el delito, y a lo que tenemos que ir siempre es a una Argentina con justicia social".

Sobre el alto impacto -en su mayoría de rechazo- que generó la nueva disposición, Conti consideró que "sin dudas, seguirán apareciendo más voces de repudio, no creo este tema sea un tema que se pueda tratar durante las extraordinarias, pero hay un amplio pronunciamiento del sector de los derechos humanos, que ha hecho escuchar sus voces y nosotros lo acompañamos".

Por su parte, Rocío Alconada Alfonsin, miembro del Comité contra la Tortura y nieta del fallecido ex presidente de la Nación, opinó que lo dispuesto por el Gobierno nacional "es una demagogia punitiva, un apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad, a quienes entienden de que supuestamente siempre actúan en correcto, cuando sabemos que no es así. Esto alienta un retroceso", opinó.

Agregó que "este mensaje que se da de "aguantar" a las fuerzas de seguridad, confunde hasta al policía de buena fe", concluyó.