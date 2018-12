Troglio quiere cerrar su capítulo con Gimnasia

05/12/2018 -

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata se instaló ayer en Mendoza para afrontar mañana la final de la Copa Argentina frente a Rosario Central y el equipo tendrá los ingresos de Lucas Licht y Manuel Guanini por Ezequiel Bonifacio y Maximiliano Coronel, al tiempo que el técnico Pedro Troglio afirmó que a su historia con los "triperos" le falta "un capítulo y ojalá sea éste".

"Sería un mentiroso si digo que no sueño con lo más grande. Saber que estamos en una final y tenemos la posibilidad de salir campeones es lo más lindo que hay", agregó el entrenador en conferencia de prensa.

Troglio resaltó la importancia del momento, se dirigió a los hinchas y dijo que no va a faltar el sacrificio. "Los vamos a representar de la mejor manera. A los que van y a los que no van les digo que no los vamos a defraudar".

El entrenador analizó el partido y sostuvo que "será durísimo porque los dos equipos llegan muy parecido tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Es una final donde no hay favoritos. Nosotros haremos nuestro trabajo y no cambiaremos golpe por golpe porque no estamos para eso".

"Central tiene un gran entrenador, con jugadores de mucha experiencia que se armó para pelear cosas importantes. La receta para ganar una final no la tenemos, pero sí somos conscientes de que hay que dejar algo más en la cancha", remarcó el conductor del "Lobo".