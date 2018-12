La vicepresidenta de Ecuador presentó su renuncia

Fotos DEFENSA. María Alejandra Vicuña dimitió para evitarle al país una situación de "inestabilidad".

05/12/2018 -

QUITO, Ecuador. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, renunció ayer al cargo para enfrentar acusaciones de corrupción y evitarle al país una situación de "inestabilidad", según anunció ella misma en un comunicado.

Vicuña ocupaba la vicepresidencia desde octubre de 2017, primero en forma provisoria y a partir de enero de este año ratificada por la Asamblea Nacional (Parlamento), cuando sucedió a Jorge Glas, quien fue destituido y posteriormente encarcelado por otro escándalo de corrupción.

El presidente Lenín Moreno había resuelto el lunes "liberar de sus funciones" a Vicuña, pero sin relevarla del cargo, "para que pueda ejercer sin interferencia su derecho a la legítima defensa" después de que fuera acusada de recibir años atrás en su cuenta bancaria personal aportes de correligionarios supuestamente dirigidos a su partido.

"El país no merece esta inestabilidad, por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta; no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna", escribió Vicuña en la cuenta oficial de la vicepresidencia en Twitter.