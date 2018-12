Fotos Raggi: “Nunca me interesó un femicida”

05/12/2018 -

La controversial serie sobre Carlos Monzón que mezcla deporte, acción, suspenso, policial, crimen y amor, y que está basada precisamente en el mundo real que rodeó al famoso boxeador argentino se estrenará recién en el 2019, y sus protagonistas ya generan polémica.

Sin ir más lejos, la actriz Florencia Raggi, quien se pone en la piel de la abogada defensora del ex Campeón del Mundo, Patricia Perelló, se sinceró en la presentación de la ficción a la prensa.

"Sabía muy poco de Monzón, nunca me interesó el boxeo. Era pequeña cuando pasó lo que pasó, busqué algunas cosas en Internet sobre Patricia, me empapé sobre su visión del tema, estoy embuida de ella y poco de fuera. Nunca tuve interés sobre Monzón, sobre un femicida. Estoy tan metida en el personaje que cuando vea la serie podré analizar", dijo la actriz en un corte de las grabaciones.

Y agregó punzante: "Para mí no me parece un ídolo y nunca tuve un interés por este personaje. Yo juego como actriz a ser la persona, hago eso, trabajo con mi aparato emocional juzgando lo menos posible".

La serie se desarrollará en 13 episodios de una hora de duración, y con las actuaciones protagónicas de Mauricio Paniagua (en la etapa de esplendor del boxeador), y Jorge Román (en la decadencia) recorrerán la vida de este hombre de origen humilde que llegó a codearse con el jet set internacional y figuras del espectáculo, como Susana Giménez, con quien incluso tuvo un romance; pero terminó en la cárcel condenado por el asesinato de su última mujer, Alicia Muñiz.

A propósito la ficción hará foco en el asesinato de la madre de su hijo menor, trayendo a la luz un caso de femicidio, cuya investigación atrapó a los argentinos.

Al respecto, el actor Paniagua rescató: "Yo no pienso sólo en eso, lo transito y lo vivo por un montón de lugares. Porque también hay partes hermosas y tiernas. Pero no me quedo en ningún lugar anclado, porque es un abanico muy amplio. Monzón tuvo eso, matices y colores diferentes. No me caso con nada y más bien juego con todos esos aspectos como actor", según relató al diario La Voz, agradecido de poder encarnar a este personaje.

Jorge Román, quien transitará la etapa oscura de Monzón también optó por "retratar la condición humana". "No me interesa centrarme ni en el campeón y la gloria, ni en el homicida. En ese arco de posibilidades, tal vez uno pueda pensar que le está cayendo simpático el personaje, y también eso es movilizador, porque la empatía te lleva a pensar que vos también podrías hacer lo mismo. Y ahí está nuestro desafío actoral, porque si me distancio no hay posibilidad de identificación, y no con el asesino, sino con el ser humano. Es lo variopinto de la condición humana", explicó.

Monzón murió en 1995 a los 52 años en un accidente automovilístico en una salida restringida para trabajar fuera del penal, en la provincia argentina de Santa Fe, en la última etapa de su condena.