Facundo Arana y Javier Calamaro llevan música al Aconcagua

05/12/2018 -

El músico Javier Calamaro y el actor Facundo Arana se conocían apenas de nombre. El primero sabía que el segundo tenía lo que él necesitaba para un nuevo proyecto cargado de rock y aventura: quería llevar su música a la cima del Aconcagua. En marzo se reunieron y comenzaron a prepararse para lo que hoy están haciendo desde el 23 de noviembre, escalar el "Techo de América", como se conoce a esta montaña de Mendoza cuya cima alcanza los 6.960 metros.

Si bien las condiciones climáticas no les permitirán hacer cumbre, en diálogo con Teleshow, Arana admitió que ya hicieron todo lo que fueron a hacer al Aconcagua, como el hecho de disfrutar, entre caminata y descanso, momentos musicales junto a Daniel Oroño, con quien, con saxo y guitarra en mano, cantaron "Stand by me", de Ben E. King.

Arrancaron con la idea de tocar en el medio del Aconcagua. Pero se encontraron con otra necesidad, la de difundir el cuidado del medio ambiente, que Arana explica, casi se diría con poesía: "Puede sonar cursi, pero la montaña respondió con su silencio. Y no lo ves hasta que estás acá. Así que decidimos que lo vamos a hacer afuera del parque", adelantó el actor.

Y Calamaro filtró la idea original: "Nuestra idea era una locura: nosotros (los músicos) llegaríamos en helicóptero. Pero vamos a hacerlo con respeto, y no hace falta convocar a toda la gente en la mitad del parque y que después quede todo sucio. Mejor, afuera", sumó Calamaro.

Y mientras el hermano de Andrés Calamaro espera que pase la tormenta de nieva para poder subir a la cumbre, después de haber conocido casi 50 cerros, en la etapa preparatoria, Arana, que ya escaló tres veces esta montaña, lo esperará en Plaza de Mulas junto a un equipo que supervisará el ascenso.

Cuando bajen, ambos van a comenzar a darle forma al Aconcagua Music.