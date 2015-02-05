CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de diciembre de 2018
A LAS 22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.
Por El Liberal
06/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 EL ARQUI
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.18 MI MARCIANO FAVORITO
08.07 MISIÓN A MARTE
10.15 GEMELOS
12.27 AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN
14.14 MINI ESPÍAS 4. LADRONES DEL TIEMPO
15.58 LA MÚSICA NUNCA PARÓ
17.59 SIN RESERVAS
20.09 AMIGOS DE MÁS
22.00 YA TE EXTRAÑO
TCM
07.55 CASADOS CON HIJOS
08.43 LOST
09.29 LOST
10.15 LA NIÑERA
11.05 SOÑADOR
12.52 OLIVER TWIST
15.10 BEETLEJUICE
16.47 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
19.24 SOMOS MARSHALL
22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN
TNT
02.26 CONSTANTINE
04.31 ROSARIO TIJERAS
05.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 EL APRENDIZ DE BRUJO
08.03 MAL EJEMPLO
09.57 BIENVENIDO A LA JUNGLA
11.38 ESCALOFRÍOS
13.42 EL PATRIOTA
16.52 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
19.03 INTENSA MENTE
20.51 ROBIN HOOD
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.36 CONSTANTINE
SPACE
06.00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
07.30 EL GUERRERO ROJO
09.06 LA VENGANZA DEL YETI
10.48 COMBATE
12.24 AIR
14.09 ONG BAK. EL INICIO
16.04 SOLDADO UNIVERSAL
18.01 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
19.55 MUNDO SURREAL
22.00 RESIDENT EVIL. LA RESURRECCIÓN
23.51 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
CINECANAL
11.05 LOS DESCENDIENTES
12.45 UN NIÑERO SINVERGÜENZA
14.25 RÍO
16.20 ESPEJITO, ESPEJITO
18.10 THOR
20.20 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
22.00 ALIEN VS. DEPREDADOR
23.45 HANNA
SONY
08.25 BLACK-ISH
09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G
09.45 THE VOICE -
10.45 EL FACTOR X
11.45 THE VOICE
13.35 EL FACTOR X
15.05 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOY 13, MAÑANA 30
22.00 THE VOICE
23.50 EL FACTOR X
A DÓNDE IR
DESAFINADO BAR
(URQUIZA 267)
*MAÑANA, A LAS 23, OCTOBER
SESSIONS (JUAN ESCALANTE,
JUAMPY JUÁREZ, JULIO
GONZÁLEZ GOYTIA Y MILTON
ARIAS) PRESENTARÁ EL DISCO
“THREE ‘J’ PLUS ONE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
MAÑANA, A LAS 23, EL GRUPO
SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA
“LA DESPEDIDA”. ADEMÁS
DE SALITRAL, ACTUARÁN
ARMANDITO SANTILLÁN,
FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO
ARGAÑARAZ.
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL VIERNES 14, LUCAS CÁCERES
Y ENRIQUE MARQUETTI
PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO
“HUAUCKESPA TINCU”
(“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
06/12 - 07/12 15:45 (Cast) 17:40
(Cast) 19:35 (Cast)
08/12 - 09/12 - 13:50 (Cast) 15:45
(Cast) 17:40 (Cast) 19:35 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
06/12 - 22:10 (Cast)
07/12 -08/12 21:30 (Cast) 00:05
(Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
06/12 - 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)
19:50 (Cast) 22:40 (Subt)
ROBIN HOOD (2D)
AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)
06/12 - 17:00 (Cast) 22:30 (Subt)
07/11 - 08/12- 17:00 (Cast) 22:00
(Subt) 00:20 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
06/12 - 07/12 16:00 (Cast) 18:00
(Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
06/12 al 12/12 19:30 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
06/12 - 22:20 (Subt)
07/12 -08/12 22:00 (Subt) 00:20
(Subt)
UNA ENTREVISTA CON
DIOS 2D DRAMA (ATP)
06/12 al 12/12 20:00 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
06/12 - 16:20 (Cast) 18:55 (Cast)
22:10 (Subt)
07/12 -16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30
(Subt) 00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
ATP 13 A. CASTELLANO
2D 20:00 (Excepto 11-12)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
ATPA 13 AÑOS- CASTELL. 2D 22:30-
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30
CASTELLANO 3D 20:30
ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS
c/RESERVA / CASTELLANO 2D 17:30
(Excepto 08-12) - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO
JUEVES)
CADÁVER (sin calificación por el
momento) ESTRENO CASTELL. 2D
18:50 - 20:50 - 23:00 / SUBTIT. 2D
23:00 (Sólo JUEVES)
MY HERO ACADEMIA FUNCIONES
ESPECIALES
08-12-2018 SUBTIT. 2D 16:00HS
11-12-2018 SUBTIT. 2D 20:00HS
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
ESTRENO 13-12-2018
AQUAMAN
CASTELLANO 3D 19:45
CASTELLANO 2D 22:40