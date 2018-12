CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de diciembre de 2018

06/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 EL ARQUI

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 DALE FERRO

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.18 MI MARCIANO FAVORITO

08.07 MISIÓN A MARTE

10.15 GEMELOS

12.27 AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN

14.14 MINI ESPÍAS 4. LADRONES DEL TIEMPO

15.58 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

17.59 SIN RESERVAS

20.09 AMIGOS DE MÁS

22.00 YA TE EXTRAÑO

TCM

07.55 CASADOS CON HIJOS

08.43 LOST

09.29 LOST

10.15 LA NIÑERA

11.05 SOÑADOR

12.52 OLIVER TWIST

15.10 BEETLEJUICE

16.47 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

19.24 SOMOS MARSHALL

22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN

TNT

02.26 CONSTANTINE

04.31 ROSARIO TIJERAS

05.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 EL APRENDIZ DE BRUJO

08.03 MAL EJEMPLO

09.57 BIENVENIDO A LA JUNGLA

11.38 ESCALOFRÍOS

13.42 EL PATRIOTA

16.52 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

19.03 INTENSA MENTE

20.51 ROBIN HOOD

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.36 CONSTANTINE

SPACE

06.00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

07.30 EL GUERRERO ROJO

09.06 LA VENGANZA DEL YETI

10.48 COMBATE

12.24 AIR

14.09 ONG BAK. EL INICIO

16.04 SOLDADO UNIVERSAL

18.01 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

19.55 MUNDO SURREAL

22.00 RESIDENT EVIL. LA RESURRECCIÓN

23.51 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

CINECANAL

11.05 LOS DESCENDIENTES

12.45 UN NIÑERO SINVERGÜENZA

14.25 RÍO

16.20 ESPEJITO, ESPEJITO

18.10 THOR

20.20 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

22.00 ALIEN VS. DEPREDADOR

23.45 HANNA

SONY

08.25 BLACK-ISH

09.15 CANAL SONY PRESENTA. BECKY G

09.45 THE VOICE -

10.45 EL FACTOR X

11.45 THE VOICE

13.35 EL FACTOR X

15.05 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HOY 13, MAÑANA 30

22.00 THE VOICE

23.50 EL FACTOR X





A DÓNDE IR

DESAFINADO BAR

(URQUIZA 267)

*MAÑANA, A LAS 23, OCTOBER

SESSIONS (JUAN ESCALANTE,

JUAMPY JUÁREZ, JULIO

GONZÁLEZ GOYTIA Y MILTON

ARIAS) PRESENTARÁ EL DISCO

“THREE ‘J’ PLUS ONE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

MAÑANA, A LAS 23, EL GRUPO

SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA

“LA DESPEDIDA”. ADEMÁS

DE SALITRAL, ACTUARÁN

ARMANDITO SANTILLÁN,

FREDY ARGAÑARAZ Y DARÍO

ARGAÑARAZ.

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL VIERNES 14, LUCAS CÁCERES

Y ENRIQUE MARQUETTI

PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO

“HUAUCKESPA TINCU”

(“ENCUENTRO DE HERMANOS”).

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

06/12 - 07/12 15:45 (Cast) 17:40

(Cast) 19:35 (Cast)

08/12 - 09/12 - 13:50 (Cast) 15:45

(Cast) 17:40 (Cast) 19:35 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

06/12 - 22:10 (Cast)

07/12 -08/12 21:30 (Cast) 00:05

(Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

06/12 - 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)

19:50 (Cast) 22:40 (Subt)

ROBIN HOOD (2D)

AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)

06/12 - 17:00 (Cast) 22:30 (Subt)

07/11 - 08/12- 17:00 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

06/12 - 07/12 16:00 (Cast) 18:00

(Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

06/12 al 12/12 19:30 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

06/12 - 22:20 (Subt)

07/12 -08/12 22:00 (Subt) 00:20

(Subt)

UNA ENTREVISTA CON

DIOS 2D DRAMA (ATP)

06/12 al 12/12 20:00 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

06/12 - 16:20 (Cast) 18:55 (Cast)

22:10 (Subt)

07/12 -16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30

(Subt) 00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

ATP 13 A. CASTELLANO

2D 20:00 (Excepto 11-12)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

ATPA 13 AÑOS- CASTELL. 2D 22:30-

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30

CASTELLANO 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS

c/RESERVA / CASTELLANO 2D 17:30

(Excepto 08-12) - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO

JUEVES)

CADÁVER (sin calificación por el

momento) ESTRENO CASTELL. 2D

18:50 - 20:50 - 23:00 / SUBTIT. 2D

23:00 (Sólo JUEVES)

MY HERO ACADEMIA FUNCIONES

ESPECIALES

08-12-2018 SUBTIT. 2D 16:00HS

11-12-2018 SUBTIT. 2D 20:00HS

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENO 13-12-2018

AQUAMAN

CASTELLANO 3D 19:45

CASTELLANO 2D 22:40