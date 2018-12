FÚNEBRES | 6 de diciembre de 2018

06/12/2018 -

Fallecimientos

- Horacio Alejandro Goytía

- Luis Alberto Gallo

- Noemí Yolanda

- Lidia Antonia Gerez de Bravo

- Nélida Argentina Chaparro

- Liverata Dorotea Castañarez (Dpto. Taboada)

- Pedro Pablo Juricich (Dpto. Robles)

- Pedro Nolasco González

- Luis Alberto Jiménez (La Banda)

- Mario Ruben Filippa (San Luis)

- Ana María Gutierrez

- Carlos Valeira (Quimilí)

- Pedro Marcial More (Fernández)

- Gabino Montenegro

- Jesica Natalia Buena

- Ignacio Carlos Zambón

- Gabriel Simón (Frias)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUENA, JESICA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo Exequiel Matias Lastra su hijo Mateo Exequiel Lastra sus padres Marcos Buena y Veronica Cejas sus hnos Emanuel, Claudio, sus padres politicos Juana Serrano y Jose Lastra y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio de Santa Maria. Dpto. Capital. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162. Tel. 4219787.

CASTAÑO, MARIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Asociación Vecinal de calle San Juan 350, participa el fallecimiento de su Asociado y acompañan a su flia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo, hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, NOEMÍ YOLANDA (q.e.p.d.) Fallecio 4/12/18|. Sus Hijos Alejandro, Noemi, Alejandra, hijos pol. Marisa y Luis, nietos Nicolas, Lurdes, Milagros Sol Maria, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Cobertura Norcen Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ENRRIQUE, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/18|. Su hijo Pepe Enrique, nuera Graciela, nietos Cristina y Aldana Aguirre, nietos políticos Javier y claudia, bisnietos Melani, Mateo, Sofia, Valentino e Isabela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FILIPPA, MARIO RUBÉN DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Luis el 4/12/18|. Sus primos Tota Filippa y Enrique Cazzaniga, sus hijos Quique, Gabriela y Guillermo Pujada, Eugenia y Monchi Demasi; Ricardo Cazzaniga Filippa acompañan a sus hermanas Ruth y Pocha en este doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

FILIPPA, MARIO RUBÉN DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Luis el 4/12/18|. Sus primos Amalia Elena Filippa de Guber, Rolando Filippa y Esmeralda Filippa participan su fallecimiento ocurrido en San Luis y acompañan a sus hermanas Ruth y Pochi, esposa e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su esposa Cristina, sus hijos Cintia, Federico, Aldana, sus nietos Angela,Nacho, Santino, Valenina y Regina, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Socio Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo Humberto Bravo Sus hijos Luisa, Cucusa Bravo su hija politica Felisa Coronel sus nietos Sergio, Andrea, Marcia, Rocio bisnietos Fiorela , Juaquin y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio los romanos Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo Humberto Bravo, sus hijos Luisa y Rodolfo, su hija política Felisa, sus nietos Sergio, Andrea, Marcia, Rocío y sus bisnietos Fiorella y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su hermano Carlos, su sobrino Guido Gerez y Sra; y familia politica, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su sobrino Manuel (Kitty) Rodríguez, su esposa Patricia Quiroga y sus hijos Juan, Rita y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Lucrecia Cisneros participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Luisa Bravo.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Ariel Martín Zorribas y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Madrina, que brille para vos la luz que no tiene fin.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus compadres y amigos de siempre, Luis Alberto Zorribas Banegas y Selvira Díaz de Zorribas, e hijos, nietos y bisnietos participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Virginia Herrera y familia participan con dolor el fallecimiento de la abuela de su amiga Dra. Andrea Guzmán y acompañan en este triste momento a toda su familia.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su tía Angelica Campos de Goitea, sus primos Beatriz Goitea, Lindor Goitea, Reina Goitea, Germán Goitea, Sandra Goitea y Teresa Goitea, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Vecinos y amigos de su hermano Ramón (Cacho): Daniel Tevez, su esposa Mariela Uñates, sus hijos Milagros y Javier; sus padres Chicho y Cashy Uñates, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Mirta, Facundo y Rubén Ovejero participan su fallecimiento y acompañan a sus primos Cacho y Marta en el dolor. Ruegan a Dios de cristiana resignación a su familia.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Ing. Gustavo Diaz y familia, participan el fallecimiento del hermano del compañero de trabajo Ramón y acompañan a toda la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria..

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Los compañeros del Dpto. Tierras de Vialidad de la Provincia de su hermano Ramó: Ing. Diaz, Hugo Urquiza, Carlos López, Cristobal Ibañez, Hector Luna, Alvaro, Acuña; Fernando Varas, Andrea Coronel y Viviana Paz, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Fernando Cáceres participa profundo con dolor el fallecimiento de su amigo Rubén, agradeciendo toda la atención manifestada hacia mi persona. Y acompaña a sus hermanos Walter y Daniel en tan doloroso momento. Ruega oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposa Emilia del V. González, sus hijos Daniel Darío González, su hija política Yanina Sequeira, nietos Fernanda y Lucas, sus hermanos Claudia, Juan y Olga (a) Hnos. políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (SV) EMPRESA SANTIAGO.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su esposa: Luqui Flores, sus hijos: Fabián y Julio Flores, sus hijas Pol.: Claudia Ayuch y Carolina Lotz, sus nietos: Julieta, Agostina y Leonel, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus hermanos Tity, Nelly, Guillermo y Daniel, te despiden con dolor.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su prima Teresa Flores y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno".Tu amigo y compañero de trabajo Poly Ponce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Mario Tenti y familia participan el fallecimiento de su amigo Horacio y ruega oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. NBA Santiagueño participa el fallecimiento de una gloria del Básquetbol de Santiago. Eleva oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Querido y viejo amigo: me duele despedir inesperadamente tus restos mortales, con todo el dolor que esta circunstancia significa. Son muchos años de amistad y deporte compartido y es un orgullo para mí proclamar que he tenido el lujo de gozar de tu bella compañía siempre haciendo gala de tu trato discreto, simple y amable. Gracias Horacio por haberme distinguido con la amistad de un hermano. Hasta siempre amigo y que Jesús te reciba en su casa como vos te mereces. Kanky. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento. Desean a su esposa, hijos y demás familiares una pronta resignación.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Amigos y compañeros del colegio Centenario de su hermana Nelly: Víctor Farhat, Susana de Bianchi, Maguy Piccardi, Tere de Pons, Mirta Murad y otros participan con dolor el fallecimiento de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Lamentamos tu inesperada partida. Tus vecinos y amigos Mario, Eduardo, Ernesto, Chiqui, Ana Carolina, María Lucrecia y Cecilia Inés Habra acompañamos a tu querida familia en estos momentos de gran dolor.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Horacio fuiste un gran amigo, siempre te recordaré. Amado Salomón y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Marcelo Gomez y Sra., Ramon Avellaneda y Sra., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Hermano como te voy a extrañar, de aquellos jueves que querías compartir una cerveza y comentar lo vivido en la semana. Los viajes que hacíamos parra los campeonatos de Veteranos, esos momentos lindo de la vida, hoy se fueron con una lágrima. Tu amigo que nunca te olvidará, Mario "Pocha" Ledesma y flia. Ruegan oraciones en su memorias.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Jorge Ayunta y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Horacio y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Que tristeza, se fue un enorme en todos los sentidos. El Grupo de los viernes de Veteranos de Red Star sufren tu ausencia. Pedimos a Dios nos de fuerzas para poder seguir con el camino que vos marcaste. Pedimos a dios una pronta re3signación a tu flia., Rogamos oraciones en tu memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Hermano querido te fuiste dejando un vacío difícil de llenar, hoy lloramos tu ausencia, con esa sonrisa picaresca y sana. El Grupo de Veteranos de Red Star de los domingos te dicen hasta pronto, y que tu flia., tenga una pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus amigos Lucho Taboada, Dr. Federico Yocca, Elio Soria Morán, Pumpi Corti, Chocho Pappalardo y Mario Luna, acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sofía Flores y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Raul Jiménez y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que su alma, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Con profunda tristeza, sus amigas de toda la vida; Nane Razzolini, Monina Ibañez y Dominga de Maya participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Ex compañeros, amigos de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro Orlando Gerez, Manuel Juarez, Juan Soria, Mateo Vera, Poli Ponce, Giovanini, César Zalazar, Carlos Acosta, David Cuadros participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Raúl Santillán Norma Perez y sus hijas María del Carmen, Cecilia y María Alejandra, participan el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones en su memoria. Horacio siempre te recordaremos. Descansa en paz junto al Señor.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Cesar Salazar y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Cacho Banegas y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Paco Barriento y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Tus amigos Pitocho Campos y Ramón Espinillo participan con profundio dolior el fallecimiento del amigo Horacio y acompañan a su familia en este dificil y doloroso momento. Los del basket te vamos a extrañar. DEscansa en paz, amigo.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Alfredo Marcelo Habra y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Horacio. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus amigos de la Asociacion Bancaria Sec. Sgo. del Estero. Manuel Luna, Mario Lescano, Larroza, Jose, Medina, Ramon, participan con profundo dolor su fallecimiento y se ruega una oración en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Maria Isabel, Roberto, Silvia y Marcela Soria, participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado vecino y amigo de toda la vida y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Horacio lamentamos con profundo dolor tu fallecimiento, dejandonos con dolor tu pronta partida al Reino del Señor, fuiste un ejemplo de amistad, te despedimos con mucho afecto. Tu compadre y amigo del alma Carlos Miranda, tu comadre Norma Debar, sus hijos Martín, suis ahijados Ana Carolina y Jorgelina Anabel Miranda y sus nietos Julian y Narela, acompañamos a su esposa Luki, a sus hijos Fabian y Julito y sus respectivas familias en este dificil momento. Hasta pronto amigo.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Elsa Di Piazza saluda a la familia Goitea por esta dolorosa e inesperada pérdida. Hace llegar sus oraciones para una cristiana resignación de sus seres queridos.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Perla y Coco Tagliavini, participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Kuty Darchuk y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dificil momento.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Ramón Bravo y Miriam Guimard e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Herrero Daniel y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Horacio y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Marcelo Gentilini y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Daniel Toscano, José Enrique Toscano y familia, despiden al "Viejo" Horacio con profundo afecto y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Juan Carlos Orellana (Masini) y flia. participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de este gran deportista y mejor amigo, convocador de reuniones en todos los ámbitos donde se movía por su don de gente. Los amigos del café, cena de los viernes y Basquet del Domingo lloramos tu partida y te extrañaremos siempre. Resignación a su familia.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus amigos del café de Independencia y Libertad; Mario Luna, Juan Ibarra, Pichin Caballero, Tito Bravo, Segundo Mansilla, Pedro Santillan, Juan C. Rodriguez, Lucho Varela, Humberto Campos, Cesar Zalazar, Delicio Camuz y Marcelo Gomez, participan con dolor su partida. Descansa en paz.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Familia Sánchez, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Padrino querido, gracias por todo el cariño que nos brindaste, siempre te recordaremos como una excelente persona y ejemplo de vida a seguir. Hasta siempre Campeón. Tus ahijadas Carolina y Anabel Miranda.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Matías Gentilini y Patricia Velez Garcia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Horacio y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. La Asociación Atlética Quimsa y su H.C.D. participan con profundo dolor el fallecimiento de Horacio y acompaña a su esposa e hijos en este difícil momento.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su amigo Dr. José Rodolfo Trejo, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en el duro trance. Ruega oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Chompa Villa y familia Gory, Fabian, Valeria y Sebastián Villa participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido y gran amigo de la vida, Horacio. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Hoy despedimos con gran tristeza a un caballero de ley. Sus ex compañeras de Caja Nac. de Ahorro; Liliana Moya, Chini Fernandez, Graciela Bravo, Mafalda Barrionuevo, Bimbi Marquez, Belen Cisneros, Liliana Balmaceda, participan su fallecimiento. Descansa en paz.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Hoy te despido con dolor y tristeza querido amigo. Me viene a la memoria aquellas tardes de Basquet en los Bancarios y Changolandia hace ya muchos años y hoy en los Veteranos, trotando el parquet concinamente. Voy a extrañar esos likes que nos dábamos mutuamente, con buena onda cada vez que publicamos en el face, algo de las flias., o el basquet. Vuela muy alto querido Horacio, porque fuiste un ser de luz, para que ilumines a todos tus amigos. Miguel Castillo y flia. Descansa en paz.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su amigo y compañero data C/ 45; Dada Juarez, Pishingo Ruiz, Iyico Lezcano, Rene Vazquez, y Rody Ibañez, lamentan con profundo dolor el fallecimiento del querido Horacio, Piden al Señor que lo cubra con su manto sagrado.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Desde Tucumán: Anita, Luciano, Maru, Ale y Coty Gerrero, acompañan en el dolor a su familia.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Tito Suarez lamenta profundamente la inesperada partida al Reino Celestial del querido amigo y compañero Horacio. Tu hombría de bien, tu humildad fueron tu Norte, las colimbas C/ 1945. Te prometemos seguir juntos reunirnos el 1º domingo de Octubre. No dudamos que estás espiritualmente C/ nosotros y te recodaremos como a tantos otros Camaradas " hoy ausentes. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a su flia.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|.Sobrino querido, te fuiste junto a las personas que más querías, dejándonos un inmenso dolor. Ya descansas junto a tus padres, donde no hay sufrimiento, te agradezco todas las tenciones que tenias conmigo, mi negro querido, te extrañaré y llevaré por siempre en mi corazón. Tu tía Marta, tu desconsolada prima Marta Jaimez y toda la flia, participa con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Juan Delicio Camuz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. A S P E M. La Asociación de Pesca con Mosca, participa el fallecimiento del padre del socio y amigo.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. La Promocion 1962 de la Escuela Nacional de Comercio, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido ex-compañero y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Que en paz descanse.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. En tus manos encomiendo mi espíritu. Chini, Nicolás Habra Fernandez y Lisardo Rodriguez, participan con pesar el fallecimiento de su amigo y vecino y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Rodolfo Manuel Ibañez y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su dilecto amigo. Acompañan a la flia. en su dolor. Ruegan oraciones para su eterno descanso.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Los compañeros del ex Distrito Militar Santiago del Estero, clase 1945 participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro integrante Horacio Goytia. Acompañan en este difícil momento a su flia. Elevan oraciones en su memoria; Alderete Domingo, Ávila Domingo, Bravo Guillermo, Bustamante Ciro, Brizuela José, Ricardo Bissiux, Campos Héctor, Cortes Hugo, Coronel Amado, Encalada Manuel, Facioni Carlos, Fortuna Juan, Farhat Víctor, Guzmán José, Ibarra Dirceo, Ibáñez Rodolfo M, Laini Danie, Lescano Luis, Lopez Roberto, Manfredi Roger, Martinetti Carlos, Ruiz Lopez Jorge, Ruiz Hector ( Pillingo ), Russo Rosario, Suarez Raul ( Tito ), Silva Roque, Suarez Raul Armando y Umaño Jorge.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Conformes con haber compartido tantos momentos en el basquet de Veteranos querido hermano, que el Señor te cubra con su manto sagrado, por tu don de gente no si antes decirte tambien que dejaste huella ante quienes te conocimos. Mario Bernabé Diosquez y familia y Raul Omar Trejo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa,hijos y nietos. Descansa en paz Horacio.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Emilio y Lidia Schnyder, acompañan en su dolor a su compañera y amiga Nelly Goytia. Ruegan oraciones en su memoria.mando y Umaño Jorge.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus amigos y ex compañeros de la Caja de Ahorro y Seguro despiden al querido Horacio con profundo dolor y acompañan a Julio y familia ante la pérdida de su papá. Elevamos oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Elba Inés Araujo, sus hijos Carlota, Hugo, Candelaria y su nieta Sofía participan con inmensa tristeza la partida a la Casa del Padre del amigo Horacio.

GUTIERREZ, ANA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus hijos Claudia, Leonor, h. politicos Daniel, Ruben sus nietos Gonzalo Brenda , Alan y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MAUD, SELVA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Familiares del Dr. Alberto Maud participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y luz ypaz para su espiritu.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su esposa MIryan, tus hijos Marcos, Gustavo, Claudio, hijos pol. nietos,. su cuñado y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Compañeros de trabajo de su esposa Sra. Myriam Avila y de su hijo Sr. Claudia Medina, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Oscar Alberto Medina. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Radio Taxi Madre de Ciudades, propietarios, personal administrativo, operadores y telefonistas y demás compañeros participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Familia Chamorro, amigos y vecinos de su esposa Miriam la acompañan en su dolor por la partida de su esposo y de nuestro amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Los compañeros y amigos de su esposa Miriam y de él, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Ramón Chamorro y su Señora Susana Lozano de Chamorro, sus hijas Coni, Vico y Rocio y su hijo Facu, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga entrañable Miriam. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Block Constructora S. R. L. y personal participan y acompañan su fallecimiento.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su amiga Isabel y Pepi Molina acompañan a su amiga Miriam en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus vecinos de calle Perú; Salomón Lafi, Carola y diego, Natalia y Carlos y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor su fallecimiento., Sus cuñados Muñeca y Pancho, sobrinos Claudia y Dario, Lily y Carlos, Yesi, Gianina, Camila, Maxi, y Emma, descansa en paz.

MEDINA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sr. Argentino Cambrini, sra Cecilia Llapur y famIlia (a) lamentan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria . Que brille para él La Luz que no tiene fin.

MONTENEGRO, GABINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposa Felicia Gonzalez sus hijos Exequiel, Sebastian, Sofia h. politicos Gustavo, Rita, Maria, nietos Carolina, Franco, Rita, Samuel, Noelia, bisnietas Debora, Uriel, Valentina sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4218797.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera participa y acompaña a la familia en su dolor ante la irreparable pérdida de José Manuel, empleado de la Dirección de Despacho de la Dirección General de Modalidades Educativas del C.G.E., elevando oraciones por el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposa: Delia, sus hijos: Fernando y Mariela, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. ¡ Hasta siempre Padre Mio!. Su hija Mariela y Alfredo Curi y sus nietos Tatiana, Evangelina y Franco, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Norma Armando y Nahuel Ruiz participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Jose María Piñón, Eva Salvatierra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Mario Jimenez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Margarita Montero y sus hijas Sandra García y su hijo Juan Cruz González, Silvina García, su esposo Diego Pérez Carletti y sus hijos Agustín, Joaquín y Valentina participan con dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Mariela y elevan una oración en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Mirta Leiva de Coronel, Marcela, Dario, Mirta, Carolina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido vecino. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Fernando Mussi, Marité Bertrand, y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Adrian Cornelli y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. La Promoción 1991 del Colegio San José PTBI participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañero y amigo Fernando Zambon.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Natalia Antuz, Verónica Cáceres y Andrea Tuate acompañan en este difícil momento a sus amigos Fernando, Mariela Zambon y flias.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus vecinos Maria Amalia Brizuela de Ruiz, sus hijos Maria Eugenia, Mariano Eduardo, Ana Valeria y Maria Julia, hijos politicos Alejandra Yujnievich y Pedro Ruiz Omeñaca, nietos Mariano Federico y Juan Seebastian Ruiz, participan su fallecimiento con profundo pesar y ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Salma Lopez Sahab, Gaston Alles y sus hijas Sofia, Josefina y Victoria Alles, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Señor, ya esta ante Ti, recíbelo en tu gloria. Su vecino Pilín Cortez, su esposa Teresita Ledesma e hijos: José, Lorena, Ana Carolina, Diego y Marianela y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos ante tan irreparable perdida.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Los amigos de su hija Mariela, de la promoción 92 P T B I del Colegio San José, participan su fallecimiento y acompañan a su querida Amiga y familia en este ddificil momento.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Asociación Vecinal de Calle San Juan 350 adihere con dolor su fallecimiento. que Dios bendiga su eterno descanso y agradecen su colaboración. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Señor, recibelo en tus brazos, dale el descanso eterno. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su vecina Chimbela de Cordoba, su hija Analía participan su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos y nietos en este momento de tristeza y dolor.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus vecinos y amigos que no lo olvidaran; Ruben Navarro y flia., Zunilde Navarro y Cesar Navarro y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Leonardo Wagner, Maria Esperanza Baccino y sus hijas Julieta Amparo y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. El Grupo Alco " Sumampa" Marta Lucrtecia Laitán y flia., acompañan a nuestra Gran amiga, Abnegada persona. Querida Delia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBON, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Gilberto y Cristina Parisini, sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor; Franco y Josefina; Antonella y Sergio con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pocha, Mariela y Fernando en éste difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. "No has muerto, te fuiste antes junto a tus hijos a la casa del Señor. Aunque físicamente no estés, vivirás siempre en nuestros corazones porque has dejado huellas de amor incondicional que jamás serán borradas". Su esposa Delia, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 en la capilla del oratorio Don Bosco.

JIMÉNEZ VDA. DE DÍAZ, EULOGIA ESTER (CARLOTA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/98|. Sus hijos Sonia, Pelusa, Omar, Guego, Victoria, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, con motivo de cumplirse veinte años de su fallecimiento. Descansa en paz, pronto nos encontraremos.

LUNA DE FARHAT, AMALIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. Se acabó tu recorrido por este mundo. Nos consuela la certeza de que empezaste una nueva vida al lado del Señor. Madre, esposa hermana, abuela, te fuiste volando, como un ángel de sabiduría y nos quedó tu sonrisa, tu cariño, el olor de tus ricas comidas y tu fuerza para unirnos y reunirnos como familia. Aunque no estás con nosotros, tu presencia se sigue sintiendo dentro de cada uno de nuestros corazones. Celebraremos siempre tu nombre y vivirás en nuestros recuerdos y oraciones. Sus hijos Miguel, Víctor, Luky, Luisa, Pedro, Ramón y Jhony, sus hijas políticas, nietos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa que se celebrará en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús hoy a las 20.30, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

NAVARRETE, VICTORIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18|. Madre querida hoy estás en el reino de Dios y vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu partida nos dejó un dolor muy fuerte. Nuestro agradecimiento a los amigos y vecinos que estuvieron para darte el último adiós, nos dieron fuerza y apoyo espiritual, también nuestro agradecimiento al Sanatorio Alberdi y a la Organización Antonio Gubaira. Tus hijos e hijo político, tus nietos y bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

SANTILLÁN DE PAZ, CARLA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. "Mi hija, mi reina, mi luz, sos la que alumbra mi camino. Cuanto te extraño. Cuantas lágrimas pero las oraciones que pido a Dios traen paz a mi alma y me dan fuerzas para seguir adelante. Tu partida llevó la mitad de mi vida. Pero vivirás por siempre en mi corazón". Su esposo Víctor Paz, sus padres Silvia y Carlos Santillán, hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse tres meses de su partida a la casa del Padre.

SAYAVEDRA, REYMUNDA ELODIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/18|. El Grupo "Alco Sumampa" invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Pasan los días y más te extrañamos ... Te buscamos, y no logramos verte... Tu perfume nos envuelve cada vez que te nombramos. Nuestros días se volvieron grises desde que Dios quiso llevarte con el. Despertar y no encontrarte, salir sin poder despedirnos, volver a casa y no poder abrazarte, son las cosas que dejan nuestros ojos llenos de lágrimas y a nuestro corazón dolido de ausencia porque te amamos y extrañamos. Nos enseñaste muchas cosas, nos dejaste tu ejemplo y tus grandes valores, y es ese recuerdo hermoso de tu fortaleza y tu abnegación el que nos da fuerzas para soportar la tristeza de no tenerte, y aguardar con fe y esperanza el reencuentro definitivo en la casa de nuestro Padre Celestial. Su esposo, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Virgen del Valle Bº Huaico Hondo, al cumplirse dos meses de su partida. Se eleva una oración en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. "Dios de nuestro corazón, ahora que nuestra madre no está, animanos con la certeza que ya vive feliz junto a Ti en la gloria celestial. Amén. Te amamos y extrañamos mucho mamá". Sus hijos José Luis, Inés, Francisco, Susana, hijas políticas, nietos y bisnieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse 3 meses de su fallecimiento para rezar por su eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JIMÉNEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus hijos Jose, Hugo, Oscar, Julia, Mariela, Silvia, y Mirian sus hijos politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. La comision directiva del SEADE, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero José Santa Cruz. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Querido Jochi, que Jesús te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno... Acompañan con profundo dolor a toda su flia, Mirta de Micol, sus hijos Daniel, Susana y Duilio y sus respectivas flias y ruegan oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Señor ya está ante tu puerta, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados''. Angelica Hoyos Vda. de Velázquez y sus hijos Alberto y Sergio, participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a sus padres Negro y Marta y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Personal Directivo, Técnico, Docente y de Maestranza de la Esc. Esp. Dra. Telma Reca, participan y acompañan con profundo pesar el fallecimiento del hermano del compañero Miguel, e hijo del ex-compañero José Santa Cruz. Se ruega una oración en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. La Comunidad Educativa de la Escuela de Form. Prof. y Cap. Lab. Nº 26, acompaña con profundo dolor a su colega Adelfa Santa Cruz, por el fallecimiento de su hermano José Santa Cruz.. Rogando oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MORENO, HUMBERTO REIMUNDO (Moño) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/90|. ''Nadie muere, mientras en la tierra quede un ser que te recuerde. No faltará en tu tumba una flor, una lágrima y la oración al Santísimo por tu eterno descanso, al cumplirse un año más de tu ausencia terrenal. Descansa en paz.'' Tu hermana Juana Rosa orará por tí.

MORENO, LEONARDO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/92|. En la Casa del Señor celebrarás el día de tu natalicio junto a Jesús querrubices y angeles. Te llevo por siempre en mi corazón. Ora por tu descanso eterno al Padre Celestial tu tía Juana Moreno.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, EVA DE JESÚS Falleció el 3/12/18|. Te recordaremos con mucho amor y cariño descansa en paz mamá. Sus hijos: Carlos, Ernesto, Fabián, Muñeca y Pamela y sus respectivas familias, elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, EVA DE JESÚS Falleció el 3/12/18|. Mamá Eva: Guardamos los mejores recuerdos de nuestra infancia a tu lado, gracias por brindarnos tanto amor. Siempre en nuestros corazones. Sus nietas María Laura y Virginia, ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, EVA DE JESÚS Falleció el 3/12/18|. Personal directivo, administrativo, cuerpo médico, enfermeras y de maestranza del hospital Zonal "Dr. Rudecindo del V. Cazzaniga" participa el fallecimiento de la madre política y abuela de los empleados Julio y Virginia Coronel- ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑAREZ, LIVERATA DOROTEA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Flia. Castañarez, Miranda, Mogica y Ferreirola participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Jesús Auat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia, Marianela y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Muchas veces hemos vivido cambios en los momentos de gracia; y en lo que parecía muerto, de pronto cobra vida y eso fue y será Nico, que a pesar del dolor seguirá vivo entre nosotros. Dra.. Sofía López y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su mama Marta y demás familiares en la oración.

JURICICH, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18 en Colonia Jaime|. Su hermana Ester Juricich, su cuñado Cacho Miranda e hijos Nazareno, Sebastián, Joaquín y nietos, participan con dolor su fallecimiento.

JURICICH, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18 en Colonia Jaime|. Su hermano Eleazar Juricich, sus hijas Inés Adriana, Lucrecia Nora, María Eugenia, Antonia Noemí, Lucia Alejandra y Gina acompañan a la flia. en este triste momento.

MORE, PEDRO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su hermana politica Lila Escobar sus sobrinos estela, Oscar, Maxi y demas familiares sus restos fueron inumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernandez. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

ROBLES, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su amigo Victor Hugo Maud y flia, participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

ROBLES, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Los amigos de su hijo Pochi, promocion 1974 del Colegio Nº 8 de Clodomira, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

ROBLES, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Luis Orlando Rojas y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

ROBLES, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Los docente de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 35 de El Favorito, acompàña en el dolor a nuestra compañera Analía Guzmán de Avila y toda su familia en tan dificil momento. Rogando al Señor por su eterno descanso.

SIMÓN, GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/18|. Sus hermanas Nilda y Otilia, su hermano político Marío Narváez, sus sobrinos María del Valle, Mario Daniel y Natalia Narváes, participan con dolor su fallecimiento, y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

VALEIRA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Dinamica Publicitaria y Domingo Cáceres participan el fallecimiento de Carlos Alberto Valeira, ex-gerente de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño de Quimilí y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la ciudad de Quimili.

VALEIRA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Alcides y Adalberto Bertotti de Canal Rural participan el fallecimiento de Carlos Alberto Valeira, ex-gerente de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, de Quimilí y que sus restos fueron inhumadfos ayer en el cementerio de la ciudad de Quimili.

VALEIRA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Las personas buenas, de real valía siempre tendrán un lugar en el cielo, allí estarás por siempre, amigo mio, junto a Dios. Descansa en paz. Nene Manzino y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Nico, hijo; corazón de la madre, mi Rey, Sos todo, sos mío. Siempre tan educado estudioso, generosos, solidario.., Con todo para dar. Dios hoy, recibe todo tu amor… Ese amor formara parte en cada ser que necesite… Nunca te iras de nuestros corazones y viviremos recordándote como ese ser de luz que sos. Te adelantaste ¡si!!!, te fuiste primero porque Dios te necesita al lado suyo es el Reino Celestial, donde todo es paz, belleza y luz, mucha luz de amor, Nikito, hijo amado !!! Nunca me abandones, descansa en paz junto al papi Mauro, abuelo Cuno y abuelo Luis que, seguro, están de fiestas junto a los ángeles por tu llegada, Mi belleza, mi gringuito, ayúdame a continuar y que se cumpla tu acto de generosidad al que me guiaste para seguir viviendo en las personas que hoy, están necesitando de vos para mantenerse saludables en esta vida terrenal, Te amo hasta el Infinito!!! Mamá Marta.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Pequeño corazón, ojitos de agua. Es muy cruda esta realidad que nos queda. Te fuiste al encuentro del Señor, demasiado rápido para nuestro reloj. No sabemos si es el destino o que, nunca lo entenderemos ni podremos explicarlo. Estas palabras solo un porción mínima del amor que te tenemos. Como una vieja frase dice "solo muere quien se olvida" te podemos decir que vos vives y vives en cada uno de nosotros; tu familia, tus primitos Noel, Nacho, Juan, José, Consti, Nare; tus tíos: Ricardo, Mario, Marcela; tu abuela Marta, Te amamos, tu vida, tu fueguito, tu llama de luz, está dentro nuestro pequeñito. Te amamos, por siempre y vivirás por siempre!!!. Guíanos con el abuelo Cuno y hagas crecer la generosidad en nosotros por lo que nos reste de vida. Con Inmenso amor, tu familia.