Cambio en Bienes Personales beneficia a clase media

06/12/2018 -

La Cámara de Diputados aprobó la reforma al impuesto de Bienes Personales, que exime del pago de este tributo a los inmuebles utilizados como vivienda única familiar valuados en menos de $18 millones. Al tipo de cambio actual, representa un mínimo no imponible de u$s 470.000. Con este cambio, aquellos sujetos que estén alcanzados por el impuesto podrán deducir hasta $18 millones de su vivienda, siempre y cuando sea única y para ocupación familiar. En el caso de que el inmueble esté alquilado, sí tributará por el total de su valor. Por otra parte, cada familia podrá deducir del impuesto un solo inmueble. En el caso de tener más propiedades, las restantes pagarían con alícuota plena y sin posibilidad de aplicar aquellas deducciones. E n t a n to , s eg ú n p re c i - só El Parlamentario, en términos generales la ley prevé que el mínimo no imponible de Bienes Personales pasará de los $1.050.000 actuales a $2.000.000 a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes. Además, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.